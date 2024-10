Uma moradora de Vidal Ramos registrou um vídeo junto ao entorno que abriga as principais cabeceiras do rio Itajaí-Mirim na manhã desta sexta-feira, 11, mostrando a situação após as chuvas da madrugada.

Situada a quase mil metros de altitude, a região é cercada pela exuberância do verde e abriga as principais nascentes do rio, que, em seu percurso, atravessa Botuverá, Brusque e deságua em Itajaí.

As imagens capturadas por Juliana Brambila destacam a beleza natural da região onde ele nasce e começa a ganhar força, mostrando a importância das nascentes, que dão vida ao curso d’água até a sua foz.

*Assista ao vídeo a seguir capturado por Juliana >>

Foto antiga viraliza online

Uma foto antiga tem circulado nas redes sociais nesta sexta-feira, mostrando o nível do rio Itajaí-Mirim acima do normal em Brusque, tendo tomado completamente a avenida Beira-Rio, junto à área central da cidade.

Essa imagem, porém, é uma representação irresponsável da realidade e absolutamente inverídica.

Infelizmente, muitos internautas estão acreditando e compartilhando essa informação equivocada.

Nossa coluna vem a público esclarecer que, caso você receba essa imagem, deve ignorá-la imediatamente e não repassá-la, pois se trata de uma informação completamente falsa.

Atualmente, a situação do Itajaí-Mirim, em Brusque, é de total normalidade, com seu nível dentro da calha e sem risco de transbordamentos.

Dados atualizados nesta sexta-feira, às 15 horas, confirmam então a estabilidade no nível do rio.

Chuvas devem cessar

Segundo as últimas informações do meteorologista Leandro Puchalski, Brusque e toda a região devem enfrentar uma mudança climática a partir do fim de semana.

De acordo com o especialista, o tempo começará a se estabilizar no sábado, 12, com a presença do sol, que deve continuar brilhando no domingo, 13.

Embora ainda haja alguma nebulosidade, o clima seco tende a predominar durante a maior parte desses dias, explica.

Puchalski ressalta, no entanto, que quem planeja atividades ao ar livre deve permanecer atento, pois ainda há uma chance de garoa ou chuviscos isolados, que não estão completamente descartados.

Quanto às temperaturas, o fim de semana promete um leve aquecimento, com os termômetros podendo exceder a marca de 25°C no sábado.

Já o domingo também trará um clima agradável, embora as temperaturas possam não ultrapassar essa marca.

Cabeceiras do rio após chuvas

Para finalizar, apresentamos uma galeria de imagens que captura o cenário atual nas cabeceiras do rio Itajaí-Mirim, em Vidal Ramos, e o clima observado em Brusque nesta sexta-feira.

As fotos revelam a beleza natural da região e o equilíbrio do rio, reforçando a tranquilidade do cenário climático na cidade brusquense.

*Créditos: Juliana Brambila >>

*Cenário em Brusque/Créditos: Ciro Groh/O Município >>

