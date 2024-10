Três trabalhadores morrem após queda de elevador em Imbituba, no Sul de SC

Três trabalhadores perderam a vida após a queda de um elevador em uma obra no município de Imbituba, na tarde desta quinta-feira, 10. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, outros dois operários que também estavam no elevador ficaram feridos no acidente.

Segundo o relatório oficial, os bombeiros foram acionados imediatamente para atender a ocorrência. Uma das vítimas sobreviventes relatou que o elevador parou de forma abrupta e, em seguida, despencou.

A testemunha conseguiu se segurar em uma parte da estrutura do prédio e foi arremessada para o sétimo andar, onde permaneceu até ser resgatada. Os outros quatro trabalhadores caíram junto com o elevador.

As autoridades confirmaram a morte de dois operários no local: um de 57 anos e outro de 33 anos. O terceiro trabalhador, de 34 anos, foi resgatado ainda com vida, em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital, após dar entrada em parada cardiorrespiratória.

Outras duas vítimas foram encaminhadas para atendimento médico. Um homem de 37 anos, com múltiplos ferimentos, foi levado ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O outro, de 53 anos, sofreu apenas escoriações e foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros.

As causas do acidente estão sob investigação, e a área foi isolada para a realização da perícia. O nome da empresa responsável pela obra não foi divulgado no relatório.

