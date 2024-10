Desfile Natal Mágico de Guabiruba de 2024 abre as inscrições; saiba como participar

A Prefeitura de Guabiruba, por meio da Fundação Cultural, anunciou a abertura das inscrições para o tradicional Desfile Natal Mágico, que será realizado no dia 1º de dezembro. O evento começará às 19h30, na rua Brusque, no Centro. Grupos interessados em participar têm até o dia 11 de novembro para se inscrever, gratuitamente. Para se inscrever, basta preencher o formulário de inscrição clicando aqui.

Nesta edição, não haverá um tema central, permitindo aos grupos inscritos mais liberdade para criar. Os participantes podem utilizar pisca-piscas, decorações, personagens, carros alegóricos e até distribuir guloseimas, contanto que se responsabilizem por seus próprios materiais e pertences. Além disso, a Fundação Cultural fornecerá uma placa nominada que deverá ser carregada à frente de cada grupo.

Podem se inscrever tanto pessoas físicas quanto jurídicas, e a participação não é restrita aos moradores de Guabiruba. Todos os integrantes dos grupos devem estar caracterizados com trajes relacionados ao Natal, criando um ambiente de encantamento e magia para os espectadores.

Importante destacar que o uso de fogos de artifício e a distribuição de bebidas alcoólicas são proibidos durante o evento. Crianças e menores de 18 anos devem estar sob a responsabilidade de um adulto do grupo.

Desfile

O Desfile Natal Mágico faz parte das atrações do Festival Delícias de Natal, que ocorrerá nos dias 29 e 30 de novembro, além do próprio dia do desfile, 1º de dezembro. Em caso de chuva, o evento poderá ser transferido para o dia seguinte, com aviso oficial pelos canais da prefeitura.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Fundação Cultural de Guabiruba pelo telefone/WhatsApp (47) 3308-3114 ou pelos e-mails [email protected] e [email protected]. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

