VÍDEO – Poste é atingido por veículo no Jardim Maluche, em Brusque

Por volta das 11h20 desta sexta-feira, 12, um poste foi atingido por um veículo no bairro Jardim Maluche, em Brusque. Segundo testemunhas, um caminhão colidiu contra o poste e saiu do local instantes depois.

O acidente aconteceu na avenida Augusto Bauer. Questionada pela reportagem, a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) informou que uma equipe está se deslocando para o local.

No momento a via está interditada. A GTB afirmou que acionou a equipe responsável para realizar o conserto dos cabos, que ficaram no meio da rua.

Assista ao vídeo:

