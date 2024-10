Brusque x Ituano é confronto com decisões de finais felizes para o quadricolor

Brusque e Ituano se enfrentam às 18h30 desta segunda-feira, 14, no Augusto Bauer, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no que será o retorno do quadricolor ao estádio após quase um ano jogando fora de sua cidade. O próximo confronto é o 10º na história entre as duas equipes, e o time brusquense possui boas lembranças nas decisões que disputou contra o Galo de Itu no Gigantinho.

Em 4 de agosto de 2019, o Brusque venceu o Ituano por 2 a 0 no Augusto Bauer, com gols de Fio e Thiago Alagoano, e empatou o placar agregado da semifinal de Série D. Nos pênaltis, o quadricolor venceu por 4 a 3, com direito ao goleiro Dida brilhando ao defender a cobrança de Luizinho.

Em 11 de janeiro de 2021, as equipes voltaram a se enfrentar no Augusto Bauer, mas desta vez, o que estava em jogo era o acesso à Série B. A partida era válida pela quinta rodada da segunda fase da Série C de 2020. Bastava uma vitória para que o Marreco subisse de divisão.

Foi uma partida de muitos gols: 4 a 2 para o Bruscão, que abriu vantagem sem demora com Marco Antônio e Thiago Alagoano. Contudo, ainda na primeira etapa, Gabriel Taliari e Fillipe Soutto (dois jogadores que meses depois vestiriam o manto quadricolor) conseguiram o empate para o Ituano. Na segunda etapa, Maurício Garcez e Ianson deram números finais àquele jogo histórico, mas sem a presença de público no Augusto Bauer.

Todas as três vitórias do Brusque sobre o Ituano foram obtidas no Gigantinho.

Por outro lado

Desde que venceu o Ituano no jogo do acesso à Série B de 2021, o Brusque não venceu mais o adversário. Na Série B de 2022, o quadricolor perdeu por 1 a 0 no Augusto Bauer e, depois, por 2 a 0 no Novelli Júnior.

No primeiro turno da atual edição, as equipes empataram em 1 a 1 em Itu (SP). José Aldo fez o gol dos anfitriões, enquanto Paulinho Moccelin fez o gol brusquense. Quando o placar era 0 a 0, Olávio perdeu um pênalti.

Números

9 jogos

3 vitórias do Brusque

2 empates

4 vitórias do Ituano

11 gols do Brusque

12 gols do Ituano

Ituano 2×0 Brusque (28/07/2019 – Série D)

Brusque 2×0 Ituano – 4×3 pen. (04/08/2019 – Série D)

Brusque 2×0 Ituano (30/08/2020 – Série C)

Ituano 3×1 Brusque (29/10/2020 – Série C)

Ituano 1×1 Brusque (21/12/2020 – Série C)

Brusque 4×2 Ituano (11/01/2021 – Série C)

Brusque 0x1 Ituano (11/06/2022 – Série B)

Ituano 2×0 Brusque (24/09/2022 – Série B)

Ituano 1×1 Brusque (22/06/2024 – Série B)

Brusque 2×0 Ituano (4×3 pênaltis)

Campeonato Brasileiro Série D

Semifinais – volta

Domingo, 4 de agosto de 2019

Estádio Augusto Bauer

Público pagante: 3.296

Renda: R$ 68.160

Brusque: Dida; Edílson, Magrão, Cleyton, Aírton; Zé Mateus, Thiago Alagoano, Romarinho; Jefferson Renan (Leílson 40′-2ºt), Fio (Thiago Henrique 28′-2ºt) e Júnior Pirambu (Vinícius 37′-2ºt).

Técnico: Waguinho Dias

Ituano: Pegorari; Pacheco, Mateus, Léo Rigo, Peri; Paulinho Dias, Corrêa, Marquinho (Luizinho-int); Claudinho (Marcelinho 15′-2ºt), Serrato e Angelotti (Adílson 34′-2ºt).

Técnico: Vinícius Bergantin

Trio de arbitragem: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ), auxiliado por Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique de Lima Filho (RJ)

Gols: Fio (17′-1ºt) e Thiago Alagoano (17′-2ºt)

Pênaltis:

Ituano: Marcelinho (O), Léo Rigo (X), Corrêa (O), Luizinho (X), Paulinho Dias (O)

Brusque: Thiago Alagoano (O), Aírton (O), Vinícius (X), Thiago Henrique (O), Zé Mateus (O)

Cartões amarelos: Edílson, Fio e Zé Carlos; Claudinho, Corrêa, Léo Rigo e Peri

Brusque 4×2 Ituano

Campeonato Brasileiro Série C

5ª rodada – 2ª fase

Segunda-feira, 11 de janeiro de 2021

Estádio Augusto Bauer

Sem público

Brusque: Ruan Carneiro; João Carlos (Gustavo Henrique 36′-2ºt), Ianson, Everton Alemão, Aírton; Zé Mateus (Claudinho 36′-2ºt), Emerson Martins (Guilherme Escuro 18′-2ºt); Edílson (Índio 18′-2ºt), Thiago Alagoano, Maurício Garcez; Marco Antônio (Jefferson Renan 30′-2ºt).

Técnico: Jerson Testoni

Ituano: Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Suéliton, Breno Lopes; Fillipe Soutto, Correa (André Castro 36′-2ºt); Marquinho (Luizinho 29′-2ºt), Eduardo Lopes (Guilherme 16′-2ºt), Mateus Santos (Julinho 36′-2ºt); Gabriel Taliari (Luiz Paulo 29′-2ºt).

Técnico: Vinícius Bergantin

Trio de arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (RJ), auxiliado por Ivan Carlos Bohn (PR) e Silbert Faria Sisquim (RJ).



Gols: Marco Antônio (4′-1ºt), Thiago Alagoano (12′-1ºt), Maurício Garcez (4′-2ºt) e Ianson (32′-2ºt); Gabriel Taliari (8′-1ºt) e Fillipe Soutto (22′-1ºt).



Cartões amarelos: João Carlos, Zé Mateus, Everton Alemão e Aírton; Gabriel Taliari e Marquinho.

Receba notícias direto no celular entrando nos grupos de O Município. Clique na opção preferida:

WhatsApp | Telegram

• Aproveite e inscreva-se no canal do YouTube