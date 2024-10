Descarte de detergente pode ter gerado aparecimento de manchas no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

As manchas que apareceram no rio Itajaí-Mirim na terça-feira, 9, podem ser resultado de um descarte irregular de detergente. O produto foi visto no trecho do rio entre a Área 41, no bairro Jardim Maluche, e a ponte estaiada, no Centro II.

De acordo com o superintendente da Fundação Municipal de Meio Ambiente (Fundema), Cristiano Olinger, alguns locais foram visitados para identificação da origem do descarte. No entanto, o ponto de autoria não foi identificado.

“Foram feitas algumas diligências e aparentemente houve descarte de algum tipo de detergente de lavação ou lavanderia”, relata o superintendente. “Como chegou ao rio por tubulação, fica difícil precisar o local exato do descarte”, completa.

Característica

O produto visto no rio Itajaí-Mirim não era uniforme e tinha coloração branca. As manchas estavam divididas em pequenas quantidades, mas próximas umas das outras, do lado da avenida Bepe Rosa, margem direita do rio Itajaí-Mirim.

Leia também:

1. Motorista abandona carro após acidente na Antônio Heil

2. MP arquiva inquérito que apurava inconstitucionalidade de contratação de agentes cívicos mulheres em Brusque

3. Fenarreco e mais: confira sete coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

4. Sangria do primeiro barril de chope marca abertura da 37ª Fenarreco, em Brusque

5. Brusque chega à fase regional dos Jasc com duas modalidades



Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: