Grupo da Paróquia São Luís Gonzaga retorna de peregrinação a Europa

Após 15 dias de peregrinação pelos principais santuários europeus, o grupo da Paróquia São Luís Gonzaga está de volta a Brusque. Além dos momentos de fé, adoração e oração compartilhados nas cidades onde viveram os padroeiros da paróquia, os peregrinos também tiveram a oportunidade de conhecer novas culturas e, principalmente, criar laços de amizade.

“Foram 15 dias de muita oração, de partilha de vida, de experiência de comunidade. Nós visitamos Cássia, Assis, Roma, Medjugorje, Lourdes, Fátima e Lisboa e em cada um desses lugares tivemos momentos muito fortes de oração, de celebração, de contemplação da natureza. Momentos significativos de testemunho de fé entre nós, mas também de pessoas do mundo inteiro que encontramos na peregrinação”, destaca o pároco, padre Diomar Romaniv.

Ele ressalta que cada local visitado, cada igreja e cada encontro com os santos foi marcado por instantes de silêncio, oração pessoal e de intercessão pela paróquia e pelo povo de Brusque.

“Concluímos esses dias alegres porque todos reconhecemos que vivenciamos um grande retiro, com momentos intensos de fé, espiritualidade e comunidade. Também foram dias que o grupo alimentou a fraternidade e a alegria de estar juntos, aproveitando cada momento”.

Momentos de fé

Padre Diomar destaca vários momentos importantes da peregrinação, como a participação do grupo na audiência geral com o Papa Francisco, quando a Paróquia São Luís Gonzaga foi citada, e a oração junto ao túmulo de São Luís Gonzaga, padroeiro da paróquia.

Também foi bastante especial a missa celebrada em Cássia, na capela onde está o milagre eucarístico, e a oração silenciosa diante do corpo incorrupto de Santa Rita de Cássia.

Por fim, o pároco menciona as visitas aos túmulos de São Francisco de Assis, Papa João Paulo II, do Beato Carlo Acutis, e a paz experimentada nos santuários marianos em Medjugorje, Lourdes e Fátima.

“Cada lugar traduz memórias que nós, talvez, não conseguimos expressar em palavras, em imagens, mas que tocaram muito a vida e o coração de cada peregrino”.

Padre Diomar incentiva mais pessoas a conhecerem os lugares visitados, a diversidade cultural e a riqueza da Igreja viva pelo mundo.

“Tanto os momentos de oração nos santuários, nas igrejas, mas também contemplar a natureza, a criação, ver a diversidade cultural, a Igreja que no mundo inteiro se faz unida. A Igreja que cresce e que em todos os lugares vive essa experiência de união. A riqueza da Igreja, feita de pessoas, homens e mulheres de fé, que nós experimentamos e juntos partilhamos em cada momento celebrativo que tivemos, de missa, adoração, procissão e oração do Santo Terço”.

Retiro espiritual

Luciano Barni participou da peregrinação ao lado da irmã, Maria Otilia. Para ele, a viagem foi além da expectativa, pois vivenciou momentos de partilha, emoção e fé.

“Essa peregrinação, posso definir, como um grande retiro espiritual. Foi muito mais do que eu esperava. Vivi dias inesquecíveis e de muita fé. Me marcou muito a escada santa em Roma, a gruta em Lourdes, as procissões das velas e do Santíssimo Sacramento e as pessoas em Fátima de joelhos pagando suas promessas”.

O construtor Flávio da Cunha Pavesi foi acompanhado da esposa, Lígia, da irmã, Irma e do cunhado Ademar. Ele também considera a viagem como um retiro espiritual.

“Tenho certeza que cada peregrino viveu intensamente cada momento orientado pelo padre Diomar, que explicava sobre todos os santuários e assim olhamos além de uma visita de turismo. A oração estava muito presente em todos os peregrinos”, diz.

Para ele, um dos momentos mais marcantes foi a procissão com o Santíssimo em Lourdes e em Fátima. “Cada pessoa que estava foi tocada de um jeito. O lugar que mais me emocionou e fez meditar foi na gruta em Lourdes, onde senti a última aparição de Nossa Senhora a Santa Bernadette. Foi muito emocionante”.

