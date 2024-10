Para os residentes de Brusque e cidades vizinhas, que planejam aproveitar as atividades externas no fim de semana, a previsão do tempo traz boas notícias, diante de uma virada climática à vista.

Assim, o cenário sinaliza ser favorável, tanto para a tradicional festa da Fenareco e as comemorações do Dia das Crianças, quanto às práticas de fé no dia consagrado à Nossa Senhora Aparecida.

Entretanto, é importante destacar que esta sexta-feira, 11, ainda deve apresentar desafios, com risco de chuvas fortes.

Para oferecer informações adicionais sobre a síntese apresentada, consultamos o meteorologista Leandro Puchalski, que compartilhou um boletim informativo.

Brusque na sexta-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Antes de analisarmos a previsão para o fim de semana, é importante destacar o tempo esperado para esta sexta-feira.

A previsão ainda indica a possibilidade de chuva forte em Brusque e nas demais cidades no Vale do Itajaí-Mirim, sinalizando, então, a manutenção das condições climáticas adversas.

Portanto, para quem planeja atividades externas, o cenário não se mostra favorável.

Alerta vigente

O estado de alerta permanece, devido aos volumes pluviométricos previstos, sob risco de deslizamentos de terra.

No que diz respeito ao nível do rio Itajaí-Mirim, as chuvas, até o momento, têm ocorrido de forma espaçada, o que ajuda a minimizar os impactos da precipitação constante.

Com uma maior quantidade de nuvens prevista, as temperaturas devem se manter em torno de 20 a 22°C, não excedendo muito esse patamar.

Brusque no fim de semana

Ao avançarmos para as projeções climáticas do fim de semana, podemos adiantar que Brusque e as cidades da região experimentarão uma virada no tempo, com o retorno do sol.

No entanto, é importante estar atento, pois chuviscos isolados ou garoa ainda podem ocorrer, especialmente nas primeiras horas do dia.

Essa mudança traz boas notícias para quem tem planos de aproveitar a festa da Fenareco, as celebrações do Dia das Crianças e as práticas de fé em homenagem à Nossa Senhora Aparecida.

Tanto no sábado quanto no domingo, as temperaturas devem passar por um discreto aquecimento, possivelmente superando os 25°C durante as tardes, especialmente no sábado.

Em resumo, a sexta-feira ainda promete ser muito instável, mas mudanças significativas estão previstas para o próximo fim de semana.

Ainda assim, é bom ficar atento para não ser pego de surpresa por eventuais chuviscos isolados, que podem ocorrer em momentos pontuais do sábado e domingo.

Monitoramento

Essas informações são baseadas nas atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos, que estão sujeitos a constantes alterações, conforme novas informações surgem.

Continuaremos monitorando a situação e informaremos qualquer mudança relevante.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

Brusque e região na madrugada

A partir de agora, as informações então se voltam para a madrugada passada na região de Brusque.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer desta sexta-feira, destacados em vermelho.

A apuração revela também, os volumes de chuva acumulados ao longo de 50 horas, entre 6h da manhã de quarta-feira e as primeiras horas desta sexta-feira.

Esses dados, destacados em azul, correspondem ao total registrado nesse período.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Por fim, não perca a oportunidade de se encantar com as deslumbrantes fotos então enviadas por nossos leitores.

Cada imagem captura a essência vibrante do início da manhã desta sexta-feira em cada um dos locais mencionados nas legendas.

Mergulhe nessa coleção de momentos inspiradores e deixe-se envolver pela beleza que nos cerca.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 13

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 10

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 20

