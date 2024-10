VÍDEO – Hospital Imigrantes realiza semana especial em alusão ao Dia das Crianças

O Hospital Imigrantes preparou uma semana especial em comemoração ao Dia da Criança, trazendo uma série de ações e atividades para alegrar e acolher os pequenos pacientes, familiares e colaboradores de Brusque. A programação incluiu momentos de recreação, música e visitas especiais de personagens infantis.

A programação também contou com a participação do Coral de crianças do Colégio Cônsul Carlos Renaux, que levou música e alegria pelos corredores do hospital.

A enfermeira líder da Oncologia, Diuli Braz Demboski, foi uma das colaboradoras que se vestiu de palhaço para levar alegria aos colegas e aos pacientes de todas as idades. “É muito legal proporcionar aos pacientes que estão internados e aos colaboradores momentos como este. O Dia da Criança é para todos, pois nós adultos temos espírito de criança. É maravilhoso participar dessa movimentação, realizada pela Comissão de Humanização do hospital. Todos nos doamos para fazer o melhor durante ações como esta, assim como fizemos no nosso dia a dia de trabalhol”, destaca.

Durante as atividades realizadas ao longo da semana, sorrisos e palavras de alegria preencheram os corredores do hospital, contagiando pacientes, acompanhantes e toda a equipe hospitalar.

Júlio César Panho e sua esposa Anelise de Freyn são de Ituporanga e vieram a Brusque para o nascimento do filho Davi, no último sábado, 5. O bebê, que nasceu com 30 semanas, vai passar seu primeiro Dia da Criança na UTI Neonatal. “O atendimento aqui é muito bom. Estamos tranquilos. Gostamos muito da visita dos personagens e do presente. Quem ia gostar mesmo é o nosso outro filho, que é maiorzinho, está com 6 anos. Neste final de semana ele vem conhecer o irmão”, conta o pai.

Constância da Silva Claudino, moradora de Grão-Pará, no Sul catarinense, é mãe da Amarillis, de 2 anos, que está internada há 40 dias por conta de uma pneumonia. Ela conta que receber um presente e os personagens no quarto lhe trouxe alegria. “Já ganhei meu presente de Dia da Criança, a Amarillis ganhou alta da UTI e logo iremos para casa. A gente chegou aqui sem esperança e deu tudo certo. Hoje, com essa ação, me animei ainda mais. O hospital é um ambiente que tem mais choro do que alegria, por isso eles assim fantasiados nos deixam mais felizes”, destaca.

Para a Magda Mendes, que trabalha na coordenação do hospital e é madrinha da UTI cardio/pediátrica, é gratificante distribuir amor e dedicação ao trabalho de forma humanizada. “Além do amor pelo trabalho convidamos todos a demonstrar o amor pelo próximo. Por isso, preparamos uma semana tão importante quanto essa”, destaca.

Segundo ela, todos da parte de humanização do hospital são muito envolvidos. “Eles querem participar e transformar o dia dessas pessoas. É uma emoção compartilhada. Muito gratificante para todos que participam”, completa.

