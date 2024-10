Gaeco realiza prisões em operação contra armazenamento de material de abuso sexual infantojuvenil em SC

Na manhã desta sexta-feira, 11, o Gaeco — Grupo de Combate às Organizações Criminosas — realizou a Operação Griffin, que visa identificar criminosos que atuam principalmente na internet e estão envolvidos no armazenamento de material de abuso sexual infantojuvenil no estado. A ação aconteceu em oito cidades catarinenses.

Segundo o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), durante a operação foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Florianópolis, Balneário Camboriú, Navegantes, Barra Velha, Guaramirim, Indaial, Lages e Otacílio Costa. No decorrer da ação, seis pessoas foram presas em flagrante.

Utilizando ferramentas tecnológicas, a ação busca rastrear e punir os responsáveis por esses crimes.

A investigação foi conduzida pelo CyberGaeco, com o apoio de integrantes do Gaeco de todo o estado. Além disso, contou com a colaboração da Agência de Investigação Interna (Homeland Security Investigations – HSI), da Embaixada dos Estados Unidos. A Polícia Científica também esteve presente no cumprimento das medidas judiciais.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelas Varas Regionais de Garantias das Comarcas de Balneário Camboriú, Itajaí, Blumenau, Lages e da Capital, além da 2ª Vara da Comarca de Barra Velha e da Unidade Judiciária de Cooperação da Comarca de Guaramirim, que acolheram os requerimentos apresentados pelas seguintes Promotorias de Justiça: 8ª PJ de Balneário Camboriú, 2ª PJ de Navegantes, 3ª PJ de Indaial, 2ª PJ de Barra Velha, PJ de Otacílio Costa, 3ª PJ de Lages, 3ª PJ de Guaramirim e 4ª PJ da Capital.

Operação Griffin

A Operação Griffin foi inspirada no “Grifo”, criatura mitológica conhecida por sua vigilância e proteção.

“A operação simboliza a vigilância contínua contra o armazenamento de material de abuso sexual infantil, atuando para proteger as crianças e adolescentes e garantindo que os responsáveis por esses crimes sejam identificados e levados a julgamento”, afirmou o MP-SC em nota.

Leia também:

1. Motorista abandona carro após acidente na Antônio Heil

2. MP arquiva inquérito que apurava inconstitucionalidade de contratação de agentes cívicos mulheres em Brusque

3. Fenarreco e mais: confira sete coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

4. E começa mais uma Fenarreco

5. Brusque chega à fase regional dos Jasc com duas modalidades

Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: