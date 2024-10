Mulher é sequestrada por falsos policiais em Araquari

Uma mulher foi sequestrada na noite de terça-feira, 8, em Araquari, no Norte catarinense. De acordo com as informações, os três homens disseram ser policiais, quando forçaram Camila Florindo D’Avila a entrar em um carro.

Conforme relato registrado em boletim de ocorrência, Camila estava com uma amiga quando os autores chegaram em um veículo prata e as abordaram. O sequestro aconteceu por volta das 21h45.

Os sequestradores vestiam toucas ninjas, também conhecidas como balaclavas. Eles levaram a jovem à força para o carro e, em seguida, deixaram o local.

“Nada de notícia, estamos desesperados. Ela tem um filho pequeno”, relata Aline, cunhada de Camila.

Pessoas que tiverem informações sobre a jovem podem entrar em contato diretamente com a Polícia Civil.

