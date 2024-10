Wallace faz chamado à torcida do Brusque para o jogo contra o Ituano: “somos dependentes”

Faltando poucos dias para o Brusque jogar novamente no estádio Augusto Bauer, o zagueiro e capitão Wallace faz o apelo para que a torcida compareça em grande número: o quadricolor enfrenta o Ituano às 18h30 desta segunda-feira, 14, pela 31ª rodada da Série B.

Desde janeiro, o Brusque já foi mandante em quatro estádios diferentes: Estádio das Nações, Gigantão das Avenidas, Arena Joinville e Ressacada. Uma situação sem igual na longa carreira do zagueiro, que completa 37 anos em dezembro. Wallace lamenta a demora para ter voltado, mas afirma que sabe dos percalços vividos ao longo das obras no estádio e espera o apoio da torcida.

“Nos dá segurança estar ao lado dos nossos apoiadores, algo que não tivemos ao longo deste ano. Jogamos todos os jogos fora de casa, sem o apoio da nossa torcida, que sempre foi o 12º jogador. Foi sempre um apoio a mais aqui.”

Nas palavras de Wallace, “voltar ao Augusto Bauer é revigorante, é animador e traz esperança”.

“A gente espera que eles possam comparecer em grande público para nos prestigiar e nos incentivar, porque somos muito dependentes dos torcedores do Brusque. Nesta cidade que tem um senso comunitário tão grande, é de suma importância a presença de todos”, completa.

Números de público

Os números confirmam a fala de Wallace em relação à presença do torcedor no Augusto Bauer. A média de público do Brusque no estádio em 2023, ano de Série C, foi de 1.937 torcedores por jogo. Em 2022, disputando a Série B, o quadricolor levou, em média, 2.608 torcedores por partida.

Sem o Augusto Bauer, os números despencam. Na temporada 2024, 22 das 24 partidas do Brusque como mandante tiveram público. Longe do Augusto Bauer, a média foi de apenas 1.098, com algumas partidas tendo maioria da torcida adversária.

“A gente lamenta a demora para estar voltando a jogar em casa, mas sabemos dos percalços que tivemos ao longo do ano para que o estádio estivesse em boas condições, para que nós pudéssemos voltar.”

Rodadas finais

Das oito partidas restantes na Série B do Campeonato Brasileiro, o Brusque tem cinco em casa, contra adversários que ocupam a parte de baixo da tabela. Para o capitão da equipe, só faz sentido pensar no próximo jogo.”

“Não temos oito jogos. Temos um, que é o próximo. Com os subsequentes, a gente só vai se preocupar depois do jogo de segunda-feira. Temos que vencer o Ituano, que é um concorrente direto, para que a gente possa, automaticamente, ultrapassá-lo. Fazer frente a eles e depois pensar nos adversários que virão.”

Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: