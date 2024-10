Saiba o andamento das obras de recuperação da margem direita da Beira Rio, em Brusque

As obras de recuperação da margem direita da Beira Rio, em Brusque, continuam sendo realizadas pela Secretaria de Obras. Até o momento, 45% dos trabalhos do enrocamento já foram concluídos, utilizando cerca de 15 mil toneladas de pedra bruta detonada.

A aplicação deste material resultou na recuperação de mais de 700 metros da margem afetada. Esta é uma etapa crucial de todo o trabalho, pois protege as margens do rio contra futuras erosões e garante a estabilidade estrutural da via.

Restauração das calçadas

Além das intervenções no enrocamento, a equipe do concreto segue realizando a restauração das calçadas e dos meios-fios danificados.

Mais de 70 metros cúbicos de concreto usinado já foram aplicados para reconstituir as áreas danificadas, devolvendo o tráfego seguro de pedestres e possibilitando a volta da prática de atividades ao ar livre de forma muito mais segura.

“As condições climáticas adversas continuam sendo um desafio para o avanço das obras. Nesta semana, os períodos de chuva intensa dificultaram a execução de determinadas etapas”, informa a prefeitura.

