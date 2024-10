Abel Moda Vôlei confirma favoritismo e vence fase regional dos Jasc

Representando o município de Brusque, a Abel Moda Vôlei foi campeã da fase regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) nesta terça-feira, 15, vencendo a equipe de Jaraguá do Sul por 3 sets a 0 na final em São Bento do Sul, no Planalto Norte do estado.

Com as parciais de 25-22, 25-11 e 25-7, a equipe brusquense se classificou no primeiro lugar desta fase classificatória e vai disputar os Jasc, que serão realizados de 12 a 23 de novembro em Concórdia, no Oeste. Além de Brusque, os municípios com a segunda e terceira colocação, Jaraguá do Sul e Nova Trento, respectivamente, também se classificaram.

A campanha de classificação não teve nenhum set perdido pelas brusquenses. Na fase de grupos, bateu Balneário Camboriú, Camboriú e Canoinhas. Nas semifinais, a vitória foi sobre Joinville. A Abel Moda Vôlei mandou para a competição praticamente todo o elenco campeão catarinense.

Outra modalidade com representação brusquense na fase regional foi o bolão 23 masculino. A equipe caiu na fase de grupos, com derrotas para Mafra na sexta-feira, 11; e para Pomerode e Timbó no sábado, 12. Os placares foram, respectivamente, 1341 a 1149; 1325 a 1054; e 1371 a 1211.

Estreia na Superliga

A Abel Moda Vôlei faz sua estreia na Superliga nesta sexta-feira, 18, às 18h30, contra o Minas, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. A partida tem transmissão do SporTV 2.

