Tucanos mortos aparecem amarrados em postes no Cedro Grande, em Brusque

Os moradores do bairro Cedro Grande, em Brusque, relataram o aparecimento de tucanos amarrados em postes nos últimos meses. Os casos ocorreram na rua Octaviano Rosa.

Nesta segunda-feira, 14, a imagem de um tucano amarrado no poste foi divulgada nas redes sociais. O caso gerou revolta entre os moradores de Brusque, que comentaram em publicações acerca do assunto e que buscaram o responsável pela morte do animal.

Porém, algumas pessoas que estiveram no local afirmaram que, neste caso, o tucano morreu devido a um choque elétrico, já que estava no fio do poste, e que alguém o amarrou na estrutura.

Uma mulher afirma que passou pelo local com os filhos na sexta-feira, 11, e o animal estava morto na calçada. Mais tarde naquele dia, quando passaram novamente pelo local, o tucano já estava amarrado. “A crueldade foi que penduraram ele ali dessa forma”, lamenta.

A moradora do bairro que registrou o caso afirmou ao jornal O Município que estava passando pelo local e tirou a foto. De acordo com ela, o registro foi feito no domingo, 13.

Relatos de moradores

A reportagem de O Município foi até o local na terça-feira, 15, para conversar com moradores e entender a situação. O animal já não estava mais no local. A rua é uma localidade estritamente residencial, com menos de três indústrias e uma grande área de mata.

Uma moradora há 30 anos do bairro conta que já viu tucanos amarrados nos postes duas vezes nos últimos meses, a mais recente foi neste último fim de semana. Além dessas ocasiões, nunca havia tido registro do caso, segundo ela.

“O que choca é ver que os bichinhos não tem defesa para serem tão maltratados. Realmente é muito triste”, lamenta. O pai dela reside no bairro há 49 anos e também conta que nunca havia visto a situação.

Um morador, que mora no local há cerca de cinco anos, conta que, no mês passado, encontrou um tucano morto amarrado no poste próximo ao local do último. Ele disse que, em todo o período que reside no bairro, nunca tinha visto algo parecido.

Denúncias

Ao receber as imagens, na segunda-feira, 14, a reportagem questionou o superintendente da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema) de Brusque, Cristiano Olinger. Na ocasião, ele afirmou que nenhuma denúncia sobre o caso havia sido registrada na região.

Para realizar denúncias, Cristiano orienta a população a entrar em contato com a Fundema pelo WhatsApp (47) 8873-1826.

Maus-tratos é crime

A pena por esse tipo de crime vai desde multa de um a 40 salários mínimos por animal, até a prisão em casos extremos.

Na esfera penal, o crime é previsto pelo artigo 32 da lei nº 9.605, com alteração da lei nº 14.064/2020, prevendo pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Em caso de morte do animal, a pena pode ser aumentada de um terço a um sexto.

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: