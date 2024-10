Homem é preso após esfaquear padrasto de ex-namorada em Itajaí

Um homem foi preso por tentativa de homicídio após esfaquear o padrasto de sua ex-namorada no Centro de Itajaí. O crime ocorreu na noite de terça-feira, dia 15, por volta das 21h10. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência. Segundo o relato inicial, os dois homens estavam em confronto físico, com sinais de violência e presença de sangue no local.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais encontraram o autor dos fatos, que relatou ter agido em legítima defesa própria. Segundo o depoimento, o homem estava em sua residência quando sua ex-namorada e o padrasto dela chegaram ao local e começaram a chutar a porta, tentando arrombá-la.

Diante dessa situação, ele pegou uma faca e, em um ato que classificou como acidental, desferiu um golpe nas costas do padrasto de sua ex-namorada. Após o ocorrido, ele se trancou novamente dentro de sua casa.

Relato da vítima

A vítima, já não estava mais no local, pois havia sido levada para o Hospital Marieta para receber atendimento médico. No hospital, o padrasto relatou que o motivo da visita era buscar alguns pertences que a enteada havia deixado na casa do ex-namorado.

Ao chegarem, o agressor os teria recebido de forma hostil, já portando uma faca, com a intenção de atacar sua ex-namorada. Ao tentar proteger a enteada, o homem foi atingido por três golpes de faca nas costas.

O médico plantonista do hospital informou que, a princípio, as lesões eram superficiais, e que o paciente seria liberado após a conclusão dos exames complementares.

A faca utilizada no crime foi encontrada pela Polícia Militar dentro de um saco de lixo preto na cozinha do apartamento do agressor. O objeto foi recolhido e encaminhado à Central de Plantão Policial (CPP).

Diante das evidências, o autor do crime recebeu voz de prisão pelo crime de tentativa de homicídio doloso e foi conduzido à CPP para os procedimentos legais.

