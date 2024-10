Moradores da Estrada da Fazenda, em Brusque, relatam tráfego irregular de veículos

Os moradores da rua Abraão de Souza e Silva, conhecida como Estrada da Fazenda, em Brusque, estão mais uma vez relatando o tráfego irregular de veículos, especialmente motociclistas, que continuam a utilizar as calçadas para circular.

Apesar do avanço nas obras de macrodrenagem, com as calçadas já concluídas, a pista segue em processo de preparação, sem que o trânsito tenha sido interrompido.

“Estamos preocupados, pois mesmo com as sinalizações e avisos, os motociclistas insistem em usar as calçadas, o que nos deixa muito preocupados”, diz um morador que preferiu não se identificar.

Manobras perigosas

Esse comportamento coloca em risco a segurança de pessoas que transitam pelo local, além de violar as normas de trânsito. “Infelizmente recebemos novamente imagens dessa situação. Já estamos tomando as devidas providências”, afirma o diretor-geral de Trânsito, Renato Bianchi.

“Apesar do mau tempo, a obra continua e a via recebe sempre patrolamento para que o trânsito no local esteja seguro para os motoristas”, conclui Bianchi.

Prazo dos serviços

A Prefeitura de Brusque pede que os condutores respeitem as leis e sinalizações, evitando manobras perigosas.

“A Guarda de Trânsito Municipal está intensificando a fiscalização para coibir esse tipo de infração, especialmente em áreas próximas a residências. Com investimento de aproximadamente R$ 9 milhões, a obra segue em ritmo acelerado, e a previsão é de conclusão até o fim deste ano. Mesmo assim, a colaboração dos condutores é essencial para garantir a segurança de todos até a finalização dos trabalhos”, diz a prefeitura em nota.

