Continuação de filme de terror, Sorria 2 chega aos cinemas de Brusque; confira os horários

A maldição do sorriso retorna para uma história inédita em Sorria 2. A estrela pop Skye Riley (Naomi Scott) vive a vida dos sonhos, repleta de fama, dinheiro e admiração. Prestes a embarcar em uma turnê mundial, a estrela presencia a morte de um colega do ensino médio, Lewis Fregoli (Lukas Gage).

A partir daí, começa a ser perseguida por um sorriso sombrio. Ela o vê em seus fãs, em seus parceiros de trabalho e em desconhecidos na rua. Sorria 2 acompanha as tentativas de Riley de exterminar esse mal que a aterroriza e retomar o controle de sua vida.

A pressão da fama e o horror dessas experiências inexplicáveis obrigam Skye a confrontar seu passado antes que seja tarde demais.

O longa Sorria 2 está disponível em sessões dubladas e legendas no Cine Gracher da Havan.

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1

ROBÔ SELVAGEM

Dublado / 16h 3D

CORINGA: DELÍRIO A DOIS

Dublado / 20h

Legendado / 20h (apenas nos dias 17 e 20)

CINE GRACHER 2

A MENINA E O DRAGÃO

Dublado / 16h (somente nos dias 19 e 20)

ROBO SELVAGEM

Dublado / 18h30 e 20h30

CINE GRACHER 3

PERFEKTA – UMA AVENTURA DA ESCOLA DE GÊNIOS

Nacional/ 15h30 e 18h

A SUBSTÂNCIA

Legendado / 20h

CINE GRACHER HAVAN 1



ROBO SELVAGEM

Dublado / 15h e 18h

MEU MALVADO FAVORITO 4

Dublado / 15h30 (somente nos dias 5 e 6/10)

A FORJA

Dublado / 20h

CINE GRACHER HAVAN 2

A MENINA E O DRAGÃO

Dublado / 15h (apenas nos dias 19 e 20)

TUDO POR UM POP STAR 2

Dublado / 17h30 (apenas nos dias 19 e 20), 17h, 19h, 19h30 (apenas nos dias 19 e 20)

SORRIA 2

Dublado / 21h e 21h15 (apenas no dia 20)

Legendado / 21h (apenas no dia 23) e 22h30 (apenas no dia 20)

CINE GRACHER HAVAN 3

MEU MALVADO FAVORITO 4

Dublado / 15h (apenas nos dias 19 e 20)

SORRIA 2

Dublado / 18h

CORINGA: DELÍRIO A DOIS

Dublado / 20h30

