Pedestre morre atropelado por motocicleta na rodovia Antônio Heil, em Itajaí

Um pedestre, de 60 anos, morreu após ser atropelado por uma motocicleta na rodovia Antônio Heil (SC-486), em Itajaí, na noite da quarta-feira, 16. O acidente aconteceu por volta das 18h30, no bairro Itaipava.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que atendeu a ocorrência, a motocicleta era uma Yamaha XTZ, com placas de Itajaí.

O motociclista, de 36 anos, foi conduzido ao Hospital Marieta pelo Samu em estado grave. A Polícia Científica esteve no local e realizou os procedimentos necessários com o corpo do pedestre.

A PMRv divulgou que o acidente aconteceu quando o pedestre atravessava a via em um local proibido e, assim, foi atingido pela motocicleta, que transitava no sentido Itajaí para Brusque.

