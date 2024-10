Outubro, que marca o auge da primavera, é conhecido por seus contrastes térmicos e pela previsão histórica apontando chuvas frequentes, especialmente na região Sul do Brasil, onde Brusque e cidades vizinhas vivenciam essas variações climáticas de forma marcante.

Este período normalmente traz consigo o início dos eventos de calor mais intenso, mas, em algumas ocasiões, também apresenta episódios de frio tardio, característicos da estação.

Diante dessas condições, muitas pessoas ainda se perguntam se os casacos mais pesados poderão ser guardados de forma definitiva nesta temporada ou se ainda serão necessários até o fim do mês.

Enquanto isso, outra parcela aguarda ansiosamente a chegada das altas temperaturas.

A expectativa também se estende às chuvas, levando à dúvida sobre o que então está por vir.

Previsão da Climaterra

Para esclarecer essas questões, buscamos informações com Ronaldo Coutinho, especialista da Climaterra.

Ele nos forneceu um boletim trazendo detalhes importantes sobre as previsões climáticas.

Confira a nota emitida pelo profissional logo após a foto.

Previsão no restante de outubro

*Boletim: Climaterra >>

Este boletim tem por objetivo esclarecer dúvidas de leitores interessados nas previsões climáticas para Brusque e região no restante de outubro.

Vamos começar com a expectativa de chuvas.

Historicamente, esta época é conhecida por ser uma das mais chuvosas do ano, e o atual período segue dentro da normalidade esperada.

A primeira quinzena se manteve dentro dos padrões pluviométricos habituais de outubro, com ocorrências frequentes de chuva alternadas por intervalos de tempo seco.

As projeções indicam que essa dinâmica deve continuar até o fim do mês, diante de precipitações regulares e períodos de clima seco limitados apenas a dois ou três dias.

Calor e frio

Agora, abordando as temperaturas, não há previsão de extremos para os próximos dias em Brusque e região.

Ou seja, nem calor extremo, muito menos frio que venha chamar atenção.

Embora alguns dias mais quentes possam ocorrer, é improvável que as temperaturas diurnas ultrapassem de forma notável a casa dos 30 a 32°C, evitando assim um aquecimento excessivo.

E para aqueles que ainda esperam por um clima de inverno tardio, vale destacar que o frio intenso já ficou para trás em 2024.

Algumas madrugadas mais amenas ainda estão previstas, especialmente nas áreas mais elevadas no Vale do Itajaí-Mirim, onde os termômetros podem marcar entre 10 e 12°C.

Por outro lado, na maioria das cidades, as temperaturas noturnas devem se manter entre 14 e 20°C, podendo ocasionalmente ultrapassar esse patamar.

É importante ressaltar que todos os dados apresentados neste boletim se baseiam nas atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos.

Previsão sob monitoramento

Esses simuladores estão sujeitos a constantes alterações à medida que novas informações são incorporadas.

Portanto, seguiremos monitorando a situação e aconselhamos que os leitores acompanhem as previsões a curto prazo sempre que possível.

*Com informações: Climaterra

Mais notícias após anúncios

A parceria entre o Blog do Ciro Groh e seus apoiadores comerciais está gerando mais uma pauta relevante e de impacto.

Conheça abaixo quem apoia essa missão e clique nos banners para então explorar os produtos e serviços que cada um oferece.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Moradora então transforma residência em obra-prima colorida em Brusque

2. Casal de Brusque transforma Fiat Doblô em motorhome e então percorre 65 mil km pela América do Sul

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco então passa a ser o monitoramento das condições climáticas na região de Brusque durante a madrugada desta quinta-feira, com dados fornecidos pela rede Groh Estações.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em cada local listado em vermelho.

A apuração também indica ausência de chuva no período analisado, abrangendo desde a meia-noite até às primeiras horas do dia, conforme destacado em azul.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Para encerrar, não perca a chance de apreciar as incríveis fotos então enviadas por nossos leitores.

Cada imagem é um verdadeiro retrato, capturando de forma única a essência de como o dia amanheceu em cada um dos lugares mencionados nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Fazenda Rio Bonto em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK