Na pitoresca rua Beira Rio, no bairro Dom Joaquim em Brusque, reside uma mulher cuja vida é um testemunho vibrante de amor, criatividade e superação.

Vanda Helena Lombardi, mãe dedicada de um casal e avó de três netos, não é apenas uma moradora, mas uma verdadeira artista que transformou sua casa em um espetáculo visual e emocional.

Ao se aproximar de sua residência, os transeuntes não conseguem evitar o encanto diante da exuberância que a rodeia. Cada canto da casa de Vanda é uma celebração da natureza.

Flores multicoloridas e folhagens exuberantes dançam ao vento, criando uma sinfonia de cores e aromas que encantam aqueles que têm a sorte de adentrar em sua propriedade.

A decoração interna e externa é um testemunho do seu talento, que, com suas mãos habilidosas, emoldura paredes com desenhos que contam histórias, formas que encantam e criam um ambiente onde cada detalhe é motivo de admiração.

Relíquias de Brusque

Mas essa casa, repleta de beleza, também é um santuário de memórias. Os objetos antigos, herdados de seus antepassados, revelam uma história rica e profunda.

Um armário com mais de 100 anos, um telefone antigo e rádios que já tocaram melodias de um tempo distante são guardados com carinho, cada peça contando uma parte de sua história familiar.

Ao entrar em sua casa, o visitante se sente transportado para outra época, onde cada objeto tem uma alma e um propósito.

Conexão com a terra

Vanda sempre teve uma conexão especial com a terra, uma paixão que começou na infância, quando ajudava seus pais na lavoura, Celso Schwamberger e sua mãe, Ana (In Memoriam).

Essa relação profunda com a natureza nunca a abandonou, mesmo quando a vida a desafiou.

Flores como terapia

Após o falecimento de seu irmão, Altair, no início de 2024, Vanda se dedicou ainda mais ao seu sonho, encontrando nas plantas uma forma de terapia que não se compra nem se encontra nas farmácias.

Para ela, cada manhã começa com um ritual sagrado; após suas orações, ela conversa com suas plantas.

Essa comunicação íntima e quase mágica a faz acreditar que as plantas sentem sua energia. Elas prosperam quando ela está feliz e murcham quando ela se entristece.

“É como se houvesse uma química entre nós”, diz Vanda, com os olhos brilhando de emoção.

Essa conexão não é apenas um alicerce em sua vida, mas também um remédio que a ajuda a superar as adversidades e a tristeza.

Sua resiliência e amor pela natureza são palpáveis, contagiando todos que têm a sorte de cruzar seu caminho.

Uma casa especial em Brusque

A casa de Vanda é mais do que um lar; é um testemunho do poder transformador da natureza e do amor.

Em cada flor que desabrocha, em cada folha que brilha ao sol, está a essência de uma mulher que, apesar das dificuldades, escolheu cultivar beleza e esperança.

Ela é uma verdadeira artista, uma arquiteta de sonhos e emoções, e sua história é um tributo à vida, à superação e à magia que se encontra nas pequenas coisas.

Quando a última luz do dia se despede, e as flores então se preparam para o descanso noturno, Vanda se senta em seu jardim, rodeada por sua criação.

É quando percebe que, assim como suas plantas, ela também floresce, desafiando as tempestades da vida e celebrando a beleza que a circunda.

E assim, com o coração pleno, ela sorri, sabendo que sua história de amor e arte continuará a inspirar e emocionar a todos que tiverem a sorte de conhecê-la.

Brusque vista na propriedade de Vanda

