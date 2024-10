Como foram os primeiros dias de Victor Wietcowsky após vencer as eleições em Botuverá

O vereador e prefeito eleito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), falou com deputados e prefeitos da região nos primeiros dias após vencer as eleições de 6 de outubro. Alguns contatos ocorreram por telefone, enquanto outros foram presenciais. A vitória de Victor marca o retorno da oposição ao governo em Botuverá após 12 anos de gestão do MDB.

No dia 10 de outubro, o deputado estadual Napoleão Bernardes (PSD-SC), que apoiou Victor durante a campanha, foi a Botuverá para parabenizar o prefeito eleito. Na ocasião, foi marcado um novo encontro com o deputado na próxima semana, desta vez no gabinete de Napoleão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc).

Em Botuverá, a conversa com o deputado aconteceu no entardecer de quinta, ao lado da prefeitura, no Centro, em um food truck. Napoleão cumprimentou também o vice-prefeito eleito de Botuverá, Kaioran Paloschi (PP).

Os deputados estaduais José Milton Scheffer (PP-SC) e Altair Silva (PP-SC) conversaram com Victor Wietcowsky por telefone e também o parabenizaram pela vitória, além do senador Esperidião Amin (PP-SC), que, durante a campanha, foi pessoalmente a Botuverá para apoiar a dupla do Progressistas.

Diálogo com prefeitos

O prefeito eleito de Botuverá também visitou o gabinete do prefeito de Brusque, André Vechi (PL). Ele foi recebido pelo chefe do Executivo, pelo secretário de Fazenda, José Henrique Nascimento, e por outros membros da equipe de Vechi. Kaioran Paloschi também marcou presença.

Nesta quarta-feira, 16, Victor e Kaioran voltaram ao gabinete de André Vechi. O encontro foi informal e contou com a participação do prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), e do vice-prefeito de Guabiruba, Cledson Kormann (PSD), além do secretário de Infraestrutura, Alex Gonçalves.

Vitória nas eleições

Victor foi eleito prefeito de Botuverá com 2.339 votos, equivalente a 56,48%. Ele venceu o ex-prefeito e candidato do governo José Luiz Colombi, o Nene (MDB). Os emedebistas deixarão o governo após três mandatos, dois de Nene Colombi e um de Alcir Merizio (MDB), este o atual prefeito que optou por não disputar a reeleição.

Leia também:

1. Polícia Civil realiza ação para fiscalizar empresas sobre condições análogas a trabalho escravo em Brusque

2. Previsão climática para a segunda quinzena de outubro em Brusque: saiba o que esperar

3. Trabalhador morre em explosão em empresa de Blumenau

4. Transtornos psicóticos, depressivos e de ansiedade são as principais demandas nos Caps em Brusque, em 2024

5. Obra do novo trevo da rodovia Antônio Heil pode começar ainda em outubro



Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: