Parceria entre entidades permite capacitação para peritos e contadores de SC; saiba como participar

O Instituto Carneiro de Estudo e Pesquisa Jurídica (Icep HUB) fechou uma parceria com a Associação de Peritos Contadores do Estado de Santa Catarina (Apcesc). Com o vínculo, contadores, auditores, peritos e advogados associados terão acesso à conteúdos sobre a reforma tributária. A parceria foi fechada no final do mês de setembro.

O advogado e CEO do instituto, Dr. Cláudio Carneiro, explica que a parceria se deu a partir de conversas com o presidente da Apcesc, Ezequiel Giovanella. “O Icep HUB atua há 18 anos e, entre seus diversos trabalhos desenvolvidos, ministramos cursos de excelência, inclusive com certificação. E hoje nós disponibilizamos uma formação com a temática extremamente importante que é a reforma tributária. Com a aprovação da Emenda Constitucional 132/23, houve uma mudança significativa em toda a tributação do consumo no Brasil. E em conversa com o Ezequiel entendemos a importância de atualizar os profissionais acerca do assunto”.

Entidades ou profissionais que tenham o interesse em participar da capacitação podem entrar em contato com a Icep HUB através do Instagram Icep Hub.

Ele complementa que dentro da associação há a capacitação de peritos, com um barema de pontuação que precisa ser atingido ao longo do ano, o que está relacionado com os cursos de excelência. “A partir disso houve um entendimento sobre a importância de um curso destinado aos peritos contábeis, sobre a atualização da Reforma Tributária, que entra em vigor em 2024/2025”.

Em seguida, foi apresentado ao presidente a ementa do curso, sua programação, certificação e avaliação. “O projeto foi bem aceito pela entidade, inclusive a aprovação do curso se deu com a pontuação máxima, ou seja, 40 pontos”, frisou Carneiro.

Parceria positiva

A vice-presidente da Apcesc,. Gabriella Gil, destacou que os novos projetos exigem que os profissionais contábeis tenham um conhecimento mais aprofundado do tema e enalteceu a importância do curso. “É preciso que os peritos contábeis conheçam detalhadamente as novas regras para que possam orientar e esclarecer dúvidas dos clientes, para que os mesmo possam preparar seu planejamento tributário para as empresas. Além disso, a capacitação proporcionará aos profissionais que necessitam comprovar pontuação junto ao EPC, de cumprir com a exigência da normativa NBCPG21 R4”, frisou.

Gabriella afirmou ainda que as expectativas da entidade são as melhores e espera que os profissionais aproveitem a oportunidade para adquirir mais conhecimento sobre o tema. “Esperamos que, com este curso, possamos levar um conhecimento de qualidade e de forma diferenciada, não apenas aos associados da Apcesc, mas para todos os profissionais que queiram sair na frente em termos de conhecimento sobre um tema desta magnitude”, finaliza.

Leia também:

1. Quatro anos sem Lá nas Trutas: veja a situação atual do restaurante, em Guabiruba

2. Como foram os primeiros dias de Victor Wietcowsky após vencer as eleições em Botuverá

3. Vice-prefeito Deco Batisti está em Brasília em busca de recursos para Brusque

4. História das primeiras famílias pretas de Brusque vira tema de documentário

5. Polícia Civil realiza ação para fiscalizar empresas sobre condições análogas a trabalho escravo em Brusque

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: