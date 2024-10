João Branco participará de um circuito de palestras em Blumenau, que já recebeu nomes como João Adibe – CEO da Cimed e Silvia Belluzzo, head de marketing do TikTok na América Latina. O evento acontecerá no restaurante Moinho do Vale, em Blumenau, no próximo dia 29.

O ex-diretor de marketing do Mc’ Donalds irá apresentar sua palestra “Desmarketize-se: O novo marketing não parece marketing”, que leva o mesmo nome do seu livro. Ele discute como criar um marketing mais envolvente para consumidores que buscam abordagens focadas não somente em vendas, destacando a importância do relacionamento. Entre suas contribuições mais notáveis, está a transformação do McDonald’s em “Méqui”, aproximando a marca do consumidor de maneira afetuosa, criando uma conexão mais íntima e acessível. Além disso, João também aplicou esse conceito na P&G, focando no relacionamento com o coração do cliente.

Por trás de eventos como esse, está a Venture Hero, uma empresa visionária que aposta em proporcionar encontros de alto valor agregado. “Trouxemos grandes nomes dos negócios, do empreendedorismo e do marketing para Blumenau, com o objetivo de inspirar empresários e empreendedores da região, que têm se destacado em diversos setores”, comenta Rafael Silva, CMO e fundador da Venture Hero. Ele ressalta que essas palestras, normalmente exclusivas das grandes capitais, estão agora acessíveis para o público catarinense.

A palestra com João Branco será limitada a 300 participantes, com opções de ingressos VIP, que incluem uma interação mais próxima com o palestrante, e ingressos para o público geral. Os valores variam de R$ 130 até R$ 899, com a possibilidade de descontos para grupos.

Serviço:

O quê: Desmarketirize-se, com João Branco

Quando: 29 de outubro

Onde: Espaço de Eventos Restaurante Moinho do Vale

Ingressos: Sympla