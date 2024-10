Adolescente que sobreviveu a acidente com nove vítimas na BR-376 recebe alta de hospital de Joinville

Um adolescente de 17 anos, que sobreviveu a um acidente na BR-376, que vitimou nove pessoas de uma equipe de remo, incluindo sete jovens entre 15 e 20 anos, recebeu alta do Hospital Municipal São José, em Joinville, na noite desta segunda-feira, 21.

A Prefeitura de Joinville confirmou que ele foi liberado após a chegada da mãe e do padrasto à unidade, por volta de 22h30.

Assim que recebeu alta, a família retornou ao Rio Grande do Sul em um avião da Brigada Militar do estado gaúcho. O translado entre o Aeroporto de Joinville e o Hospital São José foi feito em uma viatura da 2° Companhia do Batalhão de Aviação da Polícia Militar.

Um homem de 30 anos que também sobreviveu ao acidente e foi encaminhado ao São José recebeu alta e foi liberado ainda na manhã desta segunda-feira.

O acidente

De acordo com a PRF, a princípio, uma carreta, conduzida por um homem de 30 anos, teria perdido os freios e colidido na traseira da van, que foi projetada para a frente e colidiu na traseira de um automóvel conduzido por um homem que estava sozinho e não se feriu. Em seguida, a carreta arrastou a van para fora da pista, tombando sobre ela.

A van vinha de São Paulo (SP) com destino a Pelotas (RS) em viagem fretada com equipe de atletas adolescentes de remo.

Os corpos serão encaminhados para o IML em Curitiba.

