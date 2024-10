Os próximos na fila: quem são os primeiros suplentes dos vereadores eleitos em Brusque

As 15 cadeiras da Câmara de Vereadores de Brusque foram distribuídas para oito partidos. Desta forma, cada partido que conquistou ao menos uma vaga no Legislativo municipal nas eleições possui suplentes, que podem assumir o mandato na ausência de titulares.

A ordem de suplência é definida por número de votos. O candidato não eleito mais votado do partido é o primeiro suplente. O segundo suplente é o segundo candidato não eleito mais votado da sigla e assim por diante.

Sebastião Lima (PL), Juliana da Silva (Republicanos), Nino Gamba (PP), Luiz Paulo (Podemos), Nice de Souza (Novo), Deivis da Silva (União), Marlina Oliveira (PT) e Natal Lira (PRD) chegaram perto da vitória nas urnas, mas não conseguiram se eleger.

O vereador Natal Lira chegou muito próximo da reeleição, mas não conseguiu a vaga por 52 votos que faltaram. Nino Gamba ficou mais longe da vitória. Faltaram 532 votos para ele garantir a segunda cadeira do PP no Legislativo.

PL

O PL é o partido que elegeu a maior bancada da Câmara de Brusque, que será formada por quatro vereadores. O primeiro suplente do partido é o ex-vereador Sebastião Lima. Ele recebeu 855 votos.

Com a votação que recebeu, faltaram 375 votos para Lima se eleger no lugar do vereador eleito Pedro Corrêa da Silva Neto. O segundo suplente do PL é David Pereira, e o terceiro, Rodrigo Gesser.

Republicanos

Juliana da Silva é a primeira suplente do Republicanos. O partido terá duas vagas no Legislativo a partir de 2025. Nas eleições de 2020, Juliana já havia sido a primeira suplente do partido. Neste ano, ela conquistou 913 votos.

Faltaram 214 votos para Juliana se eleger no lugar de Rogério dos Santos. O segundo suplente do partido é Cleiton Bittelbrunn. Darlan Sapelli é o terceiro suplente.

Progressistas

O ex-vereador Nino Gamba ficou com a primeira suplência do Progressistas. Nas urnas, ele recebeu 442 votos. Faltaram 532 votos para conquistar a cadeira que será de Jean Pirola. Claudemir Reis e Tiago Hoffmann são segundo e terceiro suplentes.

Podemos

O Podemos elegeu dois vereadores à Câmara de Brusque. O primeiro suplente da legenda é Luiz Paulo, que já havia sido o “primeiro da fila” a assumir o cargo de vereador nas eleições de 2020.

Luiz Paulo conquistou 781 votos. Faltaram 168 votos para se eleger no lugar de Joubert Lungen. São segundo e terceiro suplentes do Podemos Beto Piconha e Roberto Carlos.

Novo

O Legislativo contará, a partir de 2025, com dois vereadores do partido Novo. A primeira suplente da sigla é Nice de Souza. Ela recebeu 719 votos e, caso conquistasse 431 votos a mais, seria eleita no lugar do vereador eleito Felipe Hort. O segundo suplente é Jean Werner, e o terceiro, Alexandre Pavesi.

União Brasil

Alessandro Simas foi o único vereador eleito pelo União Brasil nas eleições de 2024. Ele tem como primeiro suplente o vereador Deivis da Silva, que não se elegeu por 244 votos. Deivis, na ocasião, recebeu 718 votos. Luciano Camargo e Anderson Imhof também são suplentes.

PT

O PT é outro partido que conquistou somente uma cadeira na Câmara de Brusque. A vereadora Marlina Oliveira deixa a Câmara em dezembro e será suplente de Elizabete Eccel, a Bete, que foi a única eleita pelo partido.

Para Marlina faltaram 356 votos para garantir a reeleição ao Legislativo municipal, apesar de ter conquistado uma votação de 1.119 votos. Ela, inclusive, fez mais votos que outros vereadores eleitos. O segundo suplente é Valmir Ludvig, e o terceiro, Idelmo Cottone.

PRD

O PRD ficou com a 15ª vaga na Câmara de Brusque. Antônio Roberto Silva foi eleito pelo partido. O vereador Natal Lira chegou muito perto de se eleger, mas não conseguiu o número de votos suficientes. Faltaram 52 votos para Natal conquistar a cadeira.

O vereador fez, ao todo, 806 votos. Marcos Deichmann é o segundo suplente do partido e Luciano Alexandre fica como terceiro suplente. Natal não se elegeu vereador em 2020, mas assumiu o mandato definitivamente com a vitória de André Vechi (PL) na eleição suplementar de 2023.

