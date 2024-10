Construção de novo acesso entre Brusque e Guabiruba volta a ser discutida pelas prefeituras

Na última quarta-feira, 16, o Prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), e o Prefeito de Brusque, André Vechi (PL), realizaram uma reunião em Brusque para debater projetos e parcerias. Entre os assuntos abordados, foi discutida a construção do novo acesso entre os municípios.

Durante a conversa, foi apresentado um novo projeto por Zirke, que altera a via onde seria o acesso anterior (rua Evaldo Fischer). O novo trecho do projeto agora fica na rua Nicolau Fischer, no bairro Imigrantes, poucos metros de distância do anterior.

No perímetro de Brusque, a rua de acesso estaria ligada com a rua da Varginha, no bairro Rio Branco. Conforme o projeto, a nova passagem tem um traçado aproximado de 2,35 mil metros, sendo 1,45 mil metros no município de Guabiruba e 900 metros no município de Brusque.

1 de 3

O projeto preliminar por parte do município de Guabiruba já se encontra com a fase inicial concluída. Haverá ainda uma reunião entre as secretarias de infraestrutura de Guabiruba e Brusque para o alinhamento e estudos iniciais dos projetos das cidades.

De acordo com o André Vechi, seria aberta uma nova via a partir da rua da Varginha até o limite com Guabiruba.

O projeto ainda não está finalizado, mas ao falar em valores, é estimado um custo de R$ 5 milhões para a reabertura da via, “sem contar as desapropriações, o que também haveria necessidade de conversar com os proprietários dos imóveis”, explica Vechi.

“Queremos deixar esse projeto pronto para o início do próximo ano para ver se a gente consegue, se não todo, mas uma parte dos recursos junto ao governo do estado”.

Beira Rio do Dom Joaquim

A obra da Beira Rio do Dom Joaquim também é importante para a construção do novo acesso entre Brusque e Guabiruba, isso pois, no bairro Rio Branco, é construída a ponte que faz ligação com o bairro Jardim Maluche. A ponte deve ajudar a melhorar o fluxo de veículos na rua Ernesto Bianchini, que leva até a rua Varginha (onde ficará o novo acesso com Guabiruba).

Entretanto, para a finalização da obra da ponte, é preciso que as obras da Beira Rio cheguem até o trecho onde fica localizada a estrutura.

Em relação à obra da Beira Rio e Dom Joaquim, Vechi diz que o lote 1 da obra, que já está andamento, está previsto para ser entregue em outubro do ano em que vem. “Acredito que pode até ser antecipado, porque a obra está andando em um ritmo bem acelerado, mas a previsão contratual é outubro do ano em que vem, e ainda esse ano a gente inicia o lote 2, que fica na frente dos Irmão Hort até a ponte ponte José Germano Schaefer (Pilolo).

A previsão de entrega dos trabalhos é de 12 meses, assim, os lotes 1 e 2 seriam finalizados entre outubro e novembro do próximo ano. ”A gente entregaria a via pronta, saindo ali dos fundos da Igreja Calvário e chegando até a ponte do Pilolo”, finaliza Vechi.

O prefeito também pontuou que foram alinhadas formas para buscar recursos junto ao governo do estado. “Foi a conversa nessa linha, de a gente agora se juntar”.

Nova ponte na Cristalina

Além das conversas sobre o novo acesso, o prefeito Zirke mencionou que durante a reunião também discutiram e demonstraram interesse em retomar as reuniões para a construção de uma nova ponte que ligará os municípios através da localidade da Cristalina. “O intuito é buscar o melhor lugar viável para implantação ou retomar os projetos da ponte nas proximidades da JH Tinturaria”.

Na região já existe a ponte pênsil que liga Brusque ao bairro Lageado Baixo, em Guabiruba. Entretanto, em várias ocasiões, principalmente por causa das chuvas, o local é interditado. Conforme o prefeito, a construção também beneficiaria o município de Botuverá, na localidade da Cristalina.

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: