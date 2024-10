Mulher morre atropelada por caminhão em Blumenau

Uma mulher morreu após ser atropelada por um caminhão na noite desta segunda-feira, 21, no bairro Itoupavazinha, em Blumenau. O acidente aconteceu por volta de 22h50.

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o caminhão envolvido no acidente é um Volvo/VM, que era conduzido por um homem de 58 anos. Ele não se feriu. A vítima foi encontrada caída na pista, na rua Doutor Pedro Zimmermann, já sem sinais vitais. Ela sofreu traumas severos por todo o corpo, principalmente em abdômen e pernas.

De acordo com os bombeiros, não foi possível determinar as circunstâncias do atropelamento.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para realizar os trâmites legais, e a Polícia Científica para recolher o corpo. A idade e a identificação da vítima não foram divulgadas.

Leia também:

1. Polícia Civil divulga balanço de ocorrências durante a 37ª Fenarreco

2. Abel Moda Vôlei tem 16 jogadoras para a Superliga; conheça o elenco

3. Caminhão com placas de Brusque colide com carro em rodovia de Gaspar

4. Estrada da Fazenda é interditada nesta segunda-feira em Brusque

5. Funcionários da Havan utilizam rescisão trabalhista para quitar dívidas em apostas

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: