Funcionários da Havan utilizam rescisão trabalhista para quitar dívidas em apostas

O empresário Luciano Hang relevou que diversos trabalhadores da Havan pedem demissão para sacar todo o dinheiro da rescisão trabalhista, com o intuito de quitar as dívidas com os jogos de azar. Segundo Hang, a situação é crescente na empresa.

“Temos colaboradores antigos, bem empregados, em cargos de liderança e que ganham bem. Eles estão perdidos nessas apostas on-line e endividados”, diz Hang.

O empresário ainda destaca que as dívidas geradas por esses jogos estão afetando tanto os colaboradores da varejista como a comunidade em geral.

Bilhões de reais em apostas

Segundo dados informados pelo Banco Central no último mês, são gastos cerca de R$20 bilhões em plataformas de apostas online, totalizando R$240 bilhões por ano.

Hang alerta que o vício começa com pequenas apostas e valores menores e, com o tempo, a pessoa se vicia e usa o salário inteiro nos jogos.

“Eu não faço esse alerta somente aos nossos mais de 20 mil colaboradores, mas a todos os brasileiros. Não existe dinheiro fácil, o que existe é o trabalho do dia a dia. Não comece a jogar, porque esse é o começo do fim”.

