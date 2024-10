Secretaria de Educação de Guabiruba inicia período de matrículas da rede municipal; confira os prazos

A Secretaria de Educação de Guabiruba iniciou os períodos de matrículas, matrículas e transferências dos alunos da rede municipal nesta segunda-feira, 21. O prazo encerra no dia 1º de novembro e abrange Educação Infantil e Educação Básica.

As rematrículas da Educação Infantil serão efetuadas presencialmente. Portanto, as famílias devem se dirigir a escola para realizar a rematrícula.

As direções escolares irão informar aos pais, os turnos de cada turma. Se, porventura, a família desejar trocar de turno, desde que haja vaga e turma, deverá comunicar a direção da escola durante o período de rematrículas. Esta alteração somente será possível se houver vaga no turno pretendido.

Educação Básica

As matrículas acontecerão de forma presencial, com as famílias dirigindo-se à escola, munidas dos documentos:

• Original e fotocópia da Certidão de Nascimento do aluno;

• CPF ou RG (caso o aluno possua);

• Comprovante de residência;

• Histórico Escolar;

• Atestado de frequência (em caso de transferência);

• Cartão da vacina ou declaração dos pais e/ou responsáveis pelo aluno, assegurando estar em dia com as vacinas;

• Cartão do SUS (Sistema Único de Saúde – deverá ser solicitado pelos pais e/ou responsáveis na unidade de saúde mais próxima)

Creches

Para a matrícula de crianças não pertencentes à rede municipal no ano letivo de 2024, será realizada uma convocação dos pais ou representantes legais das crianças inscritas no sistema Fila Única.

Para inscrição das crianças no sistema Fila Única, as famílias devem se dirigir à Escola de Educação Infantil (creche) de sua escolha e preencher o cadastro do sistema junto à direção da escola, com os seguintes documentos:

• Original e fotocópia da Certidão de Nascimento do aluno;

• CPF ou RG (caso o aluno possua);

• Comprovante de residência;

• Cartão da vacina ou declaração dos pais e/ou responsáveis pelo aluno, assegurando estar em dia com as vacinas;

• Cartão do SUS (Sistema Único de Saúde – deverá ser solicitado pelos pais e/ou responsáveis na unidade de saúde mais próxima).

• Protocolo de aceite de vaga.

Mais informações

As instruções normativas para matrículas e rematrículas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental da rede municipal de ensino de Guabiruba estão disponíveis no site da Prefeitura www.guabiruba.sc.gov.br, em Transparência – Publicações Legais – 2024 – Educação.

Para esclarecer dúvidas, basta entrar em contato pelo telefone da Secretaria de Educação 47 3308-3102. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h no edifício Anna Clara, na rua José Dirschnabel, no Centro.

