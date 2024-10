Menina de 2 anos é vítima de maus-tratos do pai embriagado em Itajaí

A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de maus-tratos contra uma menina de 2 anos no bairro São Vicente, em Itajaí, no domingo, 20. Segundo a PM, o pai era o autor do caso e estava embriagado.

Quando a equipe chegou no local, o homem, de 42 anos, foi abordado pelos policiais. Testemunhas relataram que ele segurava a filha pelos braços e a deixou cair diversas vezes.

A mãe dela, de 32 anos, informou que pediu ao pai para cuidar da filha, pois ela precisava trabalhar. Eles são casados.

Diante dos fatos, o Conselho Tutelar foi acionado e o homem foi conduzido à Central de Plantão de Polícia.

