Homem tenta atropelar policial e foge durante abordagem por causa de pitbull solto em Camboriú

Um homem tentou atropelar um policial militar e fugiu durante uma abordagem por causa de um pitbull solto em Camboriú na tarde do domingo, 20.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para uma ocorrência envolvendo um cão. Quando os policiais chegaram no local, pessoas relataram que o pitbull estava solto e sem focinheira, causando preocupação devido as famílias e crianças no local.

Os policiais localizaram o casal dono do cachorro. É dito no relatório que, no início, a abordagem foi de caráter orientativo, e o casal foi orientado a colocar o cachorro na coleira, com focinheira.

Abordagem

Porém, ambos agiram de forma hostil, desrespeitando a equipe e se recusando a atender às ordens. Diante disso, os policiais tentaram realizar a abordagem de outra forma, mas o homem fugiu a pé e entrou no carro dele, um BMW 320.

Novamente ele desobedeceu às ordens se recusando a desligar o carro e ameaçando os policiais.

Com a chegada de reforços, foi necessário o uso de armamento não letal e, posteriormente, letal para conter a tentativa de fuga, quando ele tentou atropelar um policial. O homem conseguiu fugir do local e, até o momento, não foi localizado.

