Caminhão com placas de Brusque colide com carro em rodovia de Gaspar

Um caminhão com placas de Brusque colidiu com um carro na rodovia Jorge Lacerda, em Gaspar, na manhã desta segunda-feira, 21. O motorista do carro teria perdido o controle e invadido a pista contrária. Ele ficou ferido e foi levado para o hospital.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o fato aconteceu por volta das 8h30, no quilômetro 25,900, no bairro Bairro Sete de Setembro. O acidente envolveu um carro Fiorino, de Belo Horizonte, conduzido por um homem de 36 anos, e um caminhão Cargo, conduzido por um homem de 32 anos.

Conforme os dados colhidos pelos agentes, e pela dinâmica dos fatos, foi constatado que o Fiorino transitava pela rodovia SC-412, sentido Gaspar-Ilhota, quando próximo ao km 25,900, o condutor perdeu o controle e acabou invadindo a pista contrária, ocasionando no acidente com o caminhão que transitava no sentido oposto.

Devido aos ferimentos, os policiais não conseguiram conversar com o motorista do Fiorino. Ele foi levado para o Hospital de Gaspar.

