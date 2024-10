A banda Keane estará de volta ao Brasil em novembro, com uma apresentação marcada para o dia 5 de novembro no Teatro Positivo, em Curitiba. O Keane se tornou um sucesso global logo após o lançamento de seu primeiro álbum, Hopes and Fears, no dia 10 de maio de 2004, após alguns meses em estúdio. Ninguém poderia prever o impacto desse lançamento, que rapidamente transformou o grupo de uma banda desconhecida em um fenômeno mundial. Em poucas semanas, o álbum alcançou o topo das paradas no Reino Unido e manteve esse sucesso ao redor do mundo.

Além de Curitiba, o Keane passará por outras capitais brasileiras, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo, com todos os ingressos já esgotados para essas apresentações. A crítica especializada ajudou a consolidar o sucesso da banda. A revista Rolling Stone afirmou que o álbum era mais do que muitos grupos pop conseguem em toda a sua carreira, enquanto a Q classificou o disco como “extremamente impressionante”. O sucesso foi tão grande que o Keane foi indicado ao Grammy na categoria de Melhor Artista Novo, e sua primeira turnê internacional, que começou logo após o lançamento do álbum, atraiu multidões.

Hopes and Fears foi um marco na carreira do Keane, quebrando diversos recordes. O álbum se tornou um dos mais vendidos na história das paradas do Reino Unido, com mais de 2,5 milhões de cópias vendidas no país em seu primeiro ano, além de um milhão de cópias nos Estados Unidos, impulsionado pelo hit “Somewhere Only We Know”. Ao todo, o álbum já vendeu mais de 10 milhões de cópias mundialmente.

“Quando penso nessas músicas, ainda nos imagino tocando-as em pequenas salas de pubs por todo o Reino Unido. Lembro-me de como foi emocionante ver a multidão começar a crescer. Essas músicas abriram a porta para outra dimensão para nós; tudo o que aconteceu em nossas vidas desde então nasceu daquele momento. É um privilégio incrível para nós que as pessoas ainda estejam ouvindo depois de todo esse tempo”, reflete Tim Rice-Oxley, compositor e multi-instrumentista, além de um dos fundadores da banda.

Vencedor do BRIT Award de Álbum Britânico do Ano em 2005, Hopes and Fears ganhará uma edição comemorativa este ano, com o álbum original remasterizado por Frank Arkwright nos lendários Abbey Road Studios, em Londres. A nova edição incluirá lados B, demos inéditas e raridades, e será lançada em 10 de maio, exatamente 20 anos após o álbum original.

No mesmo dia, o Keane fará um show na O2 Arena, em Londres, como parte de sua turnê mundial, que começou em 1º de abril na Cidade do México antes de seguir para a Europa e o Reino Unido. Nos Estados Unidos, a banda tem apresentações marcadas em locais icônicos como o Greek Theatre em Los Angeles, o Ryman Auditorium em Nashville e o Radio City Music Hall em Nova York.

“Ainda me sinto muito conectado às músicas desse álbum”, comenta o vocalista Tom Chaplin. “Quando eu as canto ao vivo, elas ainda me surpreendem, e algo vai me atingir que não havia me atingido antes, como uma nova forma de ouvir a música.”

Serviço

O quê: Keane em Curitiba

Quando: 5 de novembro de 2024

Onde: Teatro Positivo – rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Curitiba – PR

Ingressos esgotados