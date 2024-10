Os oito brusquenses que participaram do Cinturão de Ouro neste sábado, 19, venceram suas lutas de boxe olímpico. O evento é um dos maiores da modalidade no Sul do país, teve 25 combates no total, com participação dos projetos Meninos do Boxe e Combat 60, ambos de Brusque, além de competidores de diversos municípios catarinenses.

A última luta do card principal teve Ezequiel Trajano da Silva, do Meninos do Boxe, vencendo Saymon Queiróz, da Escola de Boxe Marcílio Dias, de Itajaí. O combate foi realizado na categoria Elite 67 kg.

As brusquenses Ana Flávia Koester e Stephany Nascimento também venceram suas lutas. Ana Flávia competiu na categoria Sub-15 54 kg, e Stephany esteve presente na principal categoria feminina na faixa dos 54 kg. Richard Rodrigues, Matheus Barros e Everton Teles foram os outros representantes do Meninos do Boxe, todos com vitórias.

Dois boxeadores do Combat 60 participaram e também venceram. Na categoria Elite 67 kg, Guilherme Silva superou Kayky Santos, da Escola de Boxe Marcílio Dias. Competindo no Sub-17 63 kg, Matheus Santana venceu Matheus Marchy, da Company Boxe, de Criciúma.

