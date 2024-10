A maior edição do ONDM inicia nesta terça-feira, 22, e segue até quinta-feira, 24, em Balneário Camboriú. Com uma programação extensa que inclui palestras e talks com grandes nomes da moda, confecção, vendas e marketing, o evento também contará com uma feira de insumos para confeccionistas, reunindo mais de 90 empresas expositoras.

O projeto idealizado pelo empresário Ivan Jasper, de Brusque, teve início em 2015 e, ao longo dos anos, expandiu-se para outros estados como Paraná, Pernambuco e Goiás, consolidando-se como um dos eventos mais relevantes do setor no calendário nacional.

Com foco em networking, atualização profissional e expansão de negócios, o evento reúne especialistas de diversos segmentos, confeccionistas e grandes nomes da indústria para uma troca de conhecimentos e inovações que impulsionam o setor têxtil.

“O intuito é ser um grande encontro de fomento para o setor, com três dias intensos de programação, trazendo desde especialistas em vendas até CEOs de grandes marcas”, afirma Ivan Jasper. Além disso, a feira de negócios do ONDM tem crescido a cada ano, sendo uma vitrine essencial para profissionais do setor têxtil em busca de novas oportunidades de negócio.

Os últimos ingressos estão disponíveis no Sympla, com a opção de adquirir entradas para um, dois ou três dias de evento.

Confira a programação

Terça-feira, 22 de outubro

14h20: Palestra com Mônica Salgado (jornalista e colunista do Morning Show) sobre “A Vida que não Postamos”.

16h10: Palestra com Carlos Ferreirinha (CEO da MCF Consultoria) sobre “A Era das Experiências”.

18h: Talk com Carla Assumpção (CEO da Swarovski) e Romeo Bonadio (CEO da Hugo Boss) sobre “Como manter marcas desejadas e contemporâneas”.

19h50: Palestra com Joy Alano (criadora do Provador Fashion) sobre “O poder da indústria na geração de valor”.

Quarta-feira, 23 de outubro

14h20: Palestra com Mariana Santiloni (head do time de atendimento da WGSN na América Latina) sobre “Polarização e o Impacto na indústria da moda”.

16h10: Talk com Fernanda Rigon (diretora da Phillip Plein no Brasil) e Rafael Carneiro (fundador da marca Splash) sobre “Luxo, ousadia e sensualidade: Sem medo de julgamentos, o mood das celebridades”.

18h: Talk com Arnaldo Xavier (CEO do Grupo Rota do Mar), Rubens Inácio (Diretor da TXC Brand), e Daniel Gomes (CEO da Blinclass) sobre “Pernambuco, Goiás e Ceará: As regionalidades de um Brasil continental e a força das marcas”.

19h40: Palestra com Hugo Olivo (CEO da La Moda) sobre “As empresas têm alma?”.

20h10: Talk com Bruna Olivo (Co-fundadora e Diretora Criativa da Lança Perfume), Bianca Olivo (Fundadora e Diretora de Moda da My Favorite Things) e Hugo Olivo sobre “De um sonho familiar à vanguarda da moda premium no Brasil”.

Quinta-feira, 24 de outubro

14h20: Palestra com Richard Stad (CEO da Aramis Inc) sobre “Roda Viva da Moda: Governança, sucessão familiar, fortalecimento de marca e gestão de crise”. Os entrevistadores serão o jornalista Davi Paes e Lima (CEO da Paes e Lima Comunicação), Beth Brandes (Diretora Comercial na Brandili) e a empresária Chai Demarch (Fundadora das lojas Mark Center, Meu Armário Favorito e SÓ20).

16h10: Talk com Dênis Lunelli (Presidente do Conselho do Grupo Lunelli), Jaqueline Drews (CEO da GL Têxtil) e Thiago Casagrande (Sócio da Casagrande Consultores) sobre “Qual o futuro do canal de vendas via representantes comerciais?”.

18h: Palestra com Juan Pablo D. Boeira (sócio e VP de Inteligência Artificial da Abstrato) sobre “Robôs à vista: preparando organizações e humanos para serem à prova de futuro com IA”.

19h50: Talk com Tom Telles (criador do canal Embaixada do E-commerce), Bento Meirelles (CEO da Minimal Club), Marco Villas Boas (CEO da Alpha Co) e Ana Carina (Fundadora e Diretora Criativa da Not-me Shoes) sobre “Eles faturam milhões no E-commerce: como estas empresas atuam no mercado”.

Serviço

O quê: ONDM Brasil 2024

Quando: 22 a 24 de outubro de 2024

Onde: Expocentro, Balneário Camboriú – avenida Marginal Oeste – Nova Esperança, Balneário Camboriú – SC

Ingressos: Sympla