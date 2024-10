VÍDEO – Colisão entre carreta e van causa 9 mortes na BR-376, entre PR e SC; veículo menor transportava atletas adolescentes do RS

Uma colisão envolvendo uma carreta, um carro e uma van resultou em 9 mortes e paralisou a BR-376, na divisa entre Paraná e Santa Catarina. O acidente ocorreu na noite de domingo, 20, e as operações ainda estão em andamento. Na tragédia, a carreta tombou sobre a van, que transportava uma equipe de remo de Pelotas (RS).

Todas as vítimas fatais do acidente estavam na van. Duas vítimas tinham 15 anos; uma de 16 anos; três de 17 anos; uma de 19 anos; uma de 43 anos e outra de 52 anos.

O sobrevivente da van foi um adolescente de 17 anos. Ele foi levado ao Hospital São José, em Joinville, com ferimentos leves. Ele aguarda a chegada da família para receber alta.

O motorista da carreta, de 30 anos, também foi levado ao São José com ferimentos leves e já recebeu alta.

O acidente

De acordo com a PRF, a princípio a carreta, conduzida por um homem de 30 anos, teria perdido os freios e colidiu na traseira da van, que foi projetada à frente e colidiu na traseira do automóvel, conduzido por um homem que estava sozinho e não se feriu. Em seguida, a carreta arrastou a van para fora da pista, tombando sobre ela.

A van vinha de São Paulo (SP) com destino a Pelotas (RS) em viagem fretada com equipe de atletas adolescentes de remo.

Os corpos serão encaminhados para o IML em Curitiba.

Veja o vídeo

Fila

Conforme divulgado pela Arteris Litoral Sul às 11h08, a pista permanece bloqueada no km 665 da BR-376, em Guaratuba, onde aconteceu o acidente. A fila no sentido Santa Catarina chega a 19 quilômetros, do 645 ao 664.

Conforme a PRF, o guindaste responsável pela remoção do contêiner está sendo desmobilizado, com previsão de liberação da rodovia em 1h30.

