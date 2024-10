Identificadas vítimas do acidente na BR-376, entre Paraná e Santa Catarina

Foram identificadas as nove vítimas do acidente na BR-376, em Guaratuba (PR), na noite do domingo, 20. Uma carreta caiu sobre uma van de um time de remo de Pelotas (RS).

Todas as vítimas fatais do acidente estavam na van. Duas vítimas tinham 15 anos; uma tinha 16 anos; três tinham 17 anos; uma tinha 19 anos; uma tinha 43 anos e outra tinha 52 anos.

Saiba quem eram as vítimas:

Angel Souto Vidal, 16 anos;

Helen Belony, 20 anos;

Henri Fontoura Guimarães, 15 anos;

Henri Fontoura Guimarães, 15 anos; João Pedro Kerchiner, 17 anos;

Nicole da Cruz, 15 anos;

Oguener Tissot (coordenador), 43 anos;

Ricardo Leal da Cunha (motorista), 52 anos;

Samuel Benites Lopes, 15 anos;

Vitor Fernandes Camargo, 17 anos.

O único sobrevivente da van foi João Milgarejo, um adolescente de 17 anos. Ele foi levado ao Hospital São José, em Joinville, com ferimentos leves e aguarda a chegada da família para receber alta.

Eles voltavam de uma semana de competições em São Paulo, onde conquistaram sete medalhas em diferentes categorias do remo.

