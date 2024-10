Adutora do Samae rompe e pontos de Brusque devem receber água amarelada

Uma adutora submersa do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque rompeu nesta terça-feira, 22. A adutora atravessa o rio Itajaí-Mirim. A autarquia alertou que por conta do ocorrido, alguns pontos da cidade terão o serviço de água afetado.

Em busca de resolver o problema com a adutora, o Samae realizou algumas manobras de rede, ocasionando uma reversão do fluxo da passagem da água. Em consequência das manutenções, em alguns pontos isolados da cidade, a água poderá estar com coloração amarelada.

O Samae ainda completou ressaltando que “apesar da água turva, ela não é prejudicial para a população”.

A autarquia está trabalhando para solucionar o problema através de descargas na rede.

