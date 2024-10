Padrasto que estuprou enteada por mais de 20 vezes é condenado em SC

O padrasto de duas crianças foi condenado a 68 anos de prisão por estuprar as duas enteadas no Extremo-Oeste catarinense. À época, as vítimas tinham 10 e 8 anos. Uma das meninas foi violada pelo menos 20 vezes, de acordo com a denúncia. O autor já estava preso e deverá cumprir a pena em regime inicial fechado.

De acordo com o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), o crime aconteceu enquanto as jovens estavam no período de férias escolares. O homem teve negado o direito de recorrer em liberdade.

Conforme o MP, as irmãs moravam com a avó materna. Na data dos crimes, entre os dias 18 de dezembro de 2023 e 21 de janeiro de 2024, elas haviam ido à residência da mãe, pois estavam de férias. Foi lá que os abusos aconteceram.

De acordo com a denúncia, os crimes ocorreram quando a mãe das crianças não estava em casa, ou seja, quando elas estavam sob a guarda do padrasto, que também estava de férias. Os estupros apenas não aconteciam aos domingos e no dia da semana de folga da mãe. Com a irmã mais velha, o crime foi praticado pelo menos 20 vezes e com a mais nova, no mínimo duas vezes.

Segundo a denúncia do MP-SC, em todo o período da ação criminosa e após a prática, o denunciado ameaçava as vítimas, dizendo que, se contassem para alguém, faria algo de ruim contra a mãe e a avó.

Na sentença, foi mencionado que “tais ações evidenciam uma manipulação psicológica intolerável, que visava não apenas intimidar as vítimas, mas também criar um ambiente de medo e opressão”. Além da pena, o réu também foi sentenciado a pagar R$ 45 mil às vítimas a título de danos morais, valor sobre o qual devem incidir juros e correção monetária.

Leia também:

1. Terça-feira promete superar os 30°C em Brusque; veja a previsão completa

2. Homem é preso após quebrar janela do albergue municipal de Brusque

3. Mulher morre atropelada por caminhão em Blumenau

4. Construção de novo acesso entre Brusque e Guabiruba volta a ser discutida pelas prefeituras

5. Os próximos na fila: quem são os primeiros suplentes dos vereadores eleitos em Brusque



Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: