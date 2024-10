O time Sub-10 do Guarani Futsal se classificou, neste domingo, 20, ao triangular final da Copa Santa Catarina. A equipe venceu suas duas partidas do dia, da segunda fase, realizadas no ginásio Irineu Bornhausen, em Balneário Camboriú.

No primeiro jogo deste domingo, 20, o Guarani goleou a Adac/Recriarte de Camboriú, por 8 a 0. A partida seguinte terinou com nova vitória, 9 a 3 sobre o Itamirim, de Itajaí.

A próxima fase será disputada em 3 de novembro, com local a ser definido pela organizadora da competição, SuperEsporte10. Além do time brusquense, o triangular final tem JV Sports, de São Bento do Sul, e a Apefi, de Blumenau.

“Estamos muito satisfeitos com o desempenho dos meninos e com esta vaga conquistada para fase final; agora é o time se preparar bem e tentar trazer este título para o clube e para nossa cidade”, comenta o técnico e professor Zé Carlos Torresani.

