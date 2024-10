Homem é preso após decepar dedos de colega de quitinete e tentar matá-lo em Blumenau

Na noite desta segunda-feira, 21, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de tentativa de homicídio no bairro Velha Grande, em Blumenau. O caso teria acontecido no dia 4 de agosto deste ano.

De acordo com a Polícia Civil, na ocasião, a vítima, de 30 anos, teve alguns dedos das mãos decepados e sofreu traumatismo cranioencefálico decorrente dos diversos golpes de facão que sofreu na cabeça, costas e mãos. O crime foi cometido pelos companheiros de quarto, com quem compartilhava uma quitinete, teria sido motivado por uma discussão sobre mulheres.

O preso, de 45 anos, foi localizado em outra quitinete no bairro Água Verde. Segundo a Polícia Civil, ele não esboçou reação e foi conduzido para a delegacia. Ainda conforme a polícia, há dois anos este homem já havia tentado matar o irmão em Blumenau, utilizando-se do mesmo instrumento e, por esse crime, aguardava o julgamento em liberdade.

Vítima e segundo suspeito não foram mais localizados

Durante as investigações foi descoberto que a vítima, no dia do crime, forneceu nome falso aos policiais. A Polícia Civil identificou o nome verdadeiro e descobriu que o homem estava foragido do estado da Paraíba por homicídio. A vítima não foi mais localizada após receber alta do hospital.

O segundo suspeito também estava foragido por cometimento de crime de estupro e fugiu para o seu estado de origem (Pará), logo após o crime.

A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para localizar a vítima e o coautor. O inquérito policial deve ser remetido concluído no prazo de 10 dias ao conhecimento do Poder Judiciário.

