Projeto “Exchange”: estudantes alemães visitam Prefeitura de Brusque

Nesta segunda-feira, 21, os alunos da Unifebe, acompanhados pelos intercambistas da Alemanha, das cidades de Karlsdorf-Neuthard e Karlsruhe, que mantêm um relacionamento de amizade e cooperação com Brusque e Guabiruba, estiveram na prefeitura para conhecer e conversar com o prefeito André Vechi.

Na cidade desde sexta-feira, 18, os intercambistas ficarão dez dias em Brusque e conhecerão algumas das cidades litorâneas de Santa Catarina, como Balneário Camboriú, Bombinhas e Florianópolis. O objetivo é que eles conheçam tanto os órgãos públicos quanto a parte histórica e cultural da região.

“Esse é um projeto que completará dez anos no próximo ano, visando manter a relação entre as cidades irmãs de Brusque e Guabiruba e suas co-irmãs alemãs, com o intuito de manter as relações vivas entre jovens que se tornarão adultos e promoverão cada vez mais essa conexão.” comentou o diretor do Colégio Unifebe, Leonardo Ristow.

Projeto

O projeto “Exchange”, que já está em sua nona edição, ocorre em duas etapas: na primeira, um grupo de estudantes brasileiros passa dez dias na casa de seus colegas alemães, aprendendo mais sobre a cultura germânica e conhecendo os órgãos públicos e na segunda etapa, os estudantes alemães vêm a Brusque para conhecer a região.

“O mais importante que fica é a amizade e o fortalecimento dos laços. Mesmo sendo apenas dez dias, os estudantes têm a oportunidade de conhecer pessoas de outro país, com quem acabam criando uma relação próxima. A conexão pessoal que se forma é muito intensa”, finalizou Leonardo.

