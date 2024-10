O Grupo NV, criado pela médica dermatologista Nadine Vandresen, está apresentando três tecnologias inéditas em Santa Catarina na área de dermatologia: o Em Face, o Em Sculpt Neo e o Vectra XT. As novidades chegaram em outubro, após o Grupo NV inaugurar a nova sede da clínica, em Brusque, com mil m². Conhecido no Sul do país pelos recorrentes investimentos em novas tecnologias, os aparelhos chegam para reforçar o propósito do Grupo NV na dermatologia como referência em ciência e inovação no país.

Nadine Vandresen destaca que uma das principais queixas dos pacientes no consultório é a flacidez facial, e que o Em face é um ótimo aliado para a tratar a condição, pois é um tratamento não invasivo, capaz de tratar simultaneamente a pele, e rejuvenescer a musculatura facial.

“Com o passar dos anos, a produção de colágeno no organismo diminui, ocasionando na perda de elasticidade e no surgimento de linhas de expressão e rugas. Com o Em face, podemos tratar a sustentação da pele, o equipamento utiliza a radiofrequência para estimular a produção de colágeno e campo eletromagnético para rejuvenescer e reposicionar a musculatura elevadora da face e pescoço”, garante Nadine Vandresen, fundadora do Grupo NV.

No âmbito dos protocolos corporais, o Em Sculpt Neo é um equipamento que age simultaneamente na queima de gordura, flacidez e no aumento de massa muscular, a partir da radiofrequência com campo eletromagnético. “Ele utiliza energia eletromagnética de alta intensidade para estimular milhares de contrações nos músculos, melhorando o tônus e a força. O Em Sculpt Neo também aquece as gorduras corporais fazendo com que se decomponham e então são metabolizadas naturalmente pelo corpo. O equipamento é um forte aliado para dietas equilibradas e práticas regulares de exercício físico”, explica a dermatologista.

Já o Vectra XT é um software que permite a visualização do “antes e depois” dos protocolos da clínica, possibilitando que os pacientes visualizem o resultado dos protocolos que estão realizando. O sistema utiliza câmeras para captar imagens em 3D e criar o resultado esperado do procedimento escolhido. Por meio do aparelho, também é possível analisar hipóteses de qual será a melhor indicação de protocolo para as expectativas e necessidades de cada paciente, de maneira personalizada e exclusiva.

“Sou apaixonada pela medicina, nunca parei de estudar e me aprimorar na minha área. Trouxe à Santa Catarina os primeiros aparelhos de laser e sigo apresentando ao estado as principais tecnologias disponíveis no mercado, mas sem deixar de lado a preocupação com o paciente seja na segurança, conforto ou na eficácia dos tratamentos”, finaliza.

O Grupo NV é liderado pela dermatologista Nadine Vandresen, e possui o corpo clínico completado pela cirurgiã plástica Sulamita Okayama e a ginecologista Caroline Leal. Além de atendimentos clínicos, o Grupo NV é um espaço de spa para terapias corporais e capilares.