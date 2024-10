Brusque visita a Ponte Preta em novo confronto direto contra o rebaixamento

O Brusque visita a Ponte Preta em partida que começa às 19h desta quarta-feira, 23, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em nova chance de sair da zona de rebaixamento. Entre lesão e suspensões, o quadricolor tem três desfalques em relação à rodada anterior. Para deixar o Z-4, o time brusquense precisa conquistar sua primeira vitória fora de casa em quase oito meses.

Uma escalação possível do quadricolor tem Matheus Nogueira; Ronei (Mateus Pivô), Ianson, Wallace, Jhan Torres; Rodolfo Potiguar, Paulinho; Diego Tavares, Tato González, Cauari (Paulinho Moccelin); Pollero. Os atacantes Dentinho e Diego Mathias estão suspensos, pelo terceiro cartão amarelo e pelo cartão vermelho direto, respectivamente, recebidos na rodada anterior.

O lateral-direito Mateus Pivô voltou a treinar normalmente após edema no joelho. Mas, considerando os problemas de lesão no elenco, seu retorno foi acelerado, sem passar pelo tempo usual de transição. Portanto, ainda é possível que Ronei seja titular. Cristovam deixou o jogo contra o CRB, na sexta-feira, 18, com dores musculares ainda na primeira etapa, e deve ficar fora.

O departamento médico do quadricolor segue com diversos desfalques. É o caso dos atacantes Osman (lesão muscular) e Ocampo (torção no tornozelo); do lateral-esquerdo Alex Ruan; (lesão ligamentar no tornozelo) e do zagueiro Maurício (ruptura do tendão de Aquiles).

Com dores no joelho nas últimas semanas, o atacante Keké pode ser opção no banco. O meio-campista Jhemerson está à disposição. Recuperado de lesão, Éverton Alemão fez um treino separado nesta terça-feira, 22.

No fim da última sessão de treino antes da partida, Rodrigo Pollero assustou elenco e comissão técnica ao escorregar e cair em uma cobrança de pênalti. O centroavante pareceu sentiu dores na região dos músculos adutores da coxa direita. Ele foi rapidamente atendido e conseguiu sair andando normalmente. Está confirmado para o jogo.

Matheus Nogueira, Mateus Pivô, Jhan Torres, Alex Ruan, Rodolfo Potiguar e Paulinho Moccelin estão pendurados.

No Z-4

O Brusque começa a rodada na 18ª posição, com 33 pontos em sete vitórias, 12 empates e 13 derrotas. Vem de um duro revés em casa diante do CRB, por 2 a 1, de virada.

Para sair do Z-4 imediatamente, é necessária uma vitória sobre a Ponte Preta, aliada a uma derrota do Botafogo-SP em casa diante do Ituano.

O quadricolor não vence fora de casa há 21 jogos, desde 28 de fevereiro, quando bateu o GAS por 1 a 0 em Roraima, pela Copa do Brasil. E são quatro jogos sem marcar um gol fora de casa, desde que Rodolfo Potiguar balançou as redes na derrota por 4 a 1 para o Goiás, na Serrinha.

Terça-feira, 22/10

19h – CRB (15º) x Mirassol

Quarta-feira, 23/10

20h – Botafogo-SP (16º) x Ituano (19º)

Quinta-feira, 24/10

21h30 – Sport x Guarani (20º)

Ponte Preta

A Ponte Preta está na 17ª colocação, com 35 pontos em nove vitórias, oito empates e 15 derrotas. Tem 32 gols marcados e 42 sofridos. Dos últimos sete jogos em casa, realizados nos últimos dois meses, a equipe só venceu um, em 5 de outubro, contra o Botafogo-SP. Perdeu para Guarani, Novorizontino, América-MG, Ituano, Chapecoense, Operário-PR e Amazonas, além de ter empatado com o Goiás.

O time vem de duas derrotas consecutivas: 1 a 0 para o Ceará fora de casa e, no domingo, 20, 1 a 0 para o Guarani em pleno Moisés Lucarelli. Com o revés no Derby Campineiro, o técnico Nelsinho Baptista pediu demissão. Foi a primeira derrota em casa da Macaca para seu arquirrival em 15 anos.

Contra o Brusque, o auxiliar-técnico Nenê Santana vai comandar a Ponte Preta de forma interina.

A equipe tem dois desfalques por suspensão. O atacante Jeh, artilheiro da equipe na Série B com sete gols, recebeu o terceiro cartão amarelo e o vermelho direto no clássico. O volante Hudson está fora do próximo jogo pelo acúmulo de amarelos.

O terceiro desfalque é o goleiro Pedro Rocha. Ele foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) com quatro jogos de suspensão por ter dado um soco nas costas de um adversário em 27 de julho, contra o Sport. Ainda há partidas a cumprir.

Uma possível escalação tem Luan; Luiz Felipe, Nílson Júnior, Joilson, João Gabriel; Castro, Emerson Santos; Elvis; Iago Dias, Gabriel Novaes e Dodô.

Retrospecto

5 jogos

2 vitórias do Brusque

1 empates

2 vitória da Ponte Preta

4 gols do Brusque

7 gols da Ponte Preta

Arbitragem

Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) apita a partida, auxiliado por Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Luis Carlos de Franca Costa (RN). Fabiano Monteiro dos Santos (SP) é o quarto árbitro.

Elmo Alves Resende Cunha (GO) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (MG)

No turno

Na 14ª rodada da Série B, em 5 de julho, Brusque e Ponte Preta em 0 a 0 no Gigantão das Avenidas, em Itajaí.

Ponte Preta x Brusque em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h30.

