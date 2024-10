Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (14 a 15/10)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Valmir Torresani, 65

14/10: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Cedrinho. Sepultamento ocorrerá no cemitério Parque da Saudade, às 15h desta terça-feira, 15. Deixa uma filha e dois netos enlutados.

Irene Vailati, 82

14/10: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Jardim Maluche. Cremação ocorrerá no crematório Vaticano, às 14h30 desta terça-feira, 15. Deixa cinco filhos, oito netos e cinco bisnetos enlutados.

Domingos Cândido Rodrigues, 75 (pop. Dodo)

14/10: faleceu na residência. Residia no bairro São Pedro. Sepultamento ocorrerá no cemitério Memorial Brusque, às 16h desta terça-feira, 15. Deixa dois filhos e três netos enlutados.

Avelina Torresani, 73 (pop. Chica)

14/10: faleceu no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Residia no bairro Jardim Maluche. Sepultamento ocorrerá no cemitério Parque da Saudade, às 16h desta terça-feira, 15. Deixa três filhos e dois netos enlutados.

