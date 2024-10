Suspeitos de assalto, jovem morre e adolescente fica ferido durante confronto com a PM na BR-101, em Joinville

Um jovem de 19 anos morreu e um adolescente de 17 anos ficou ferido durante um confronto com a Polícia Militar na madrugada desta terça-feira, 15, em Joinville. Outro homem, de 24 anos, também foi preso. Antes disso, o trio ameaçou um casal de morte e roubou um carro.

Segundo a Polícia Militar, por volta de 0h10, na rodovia BR-101, na região do bairro Nova Brasília, ocorreu um confronto com policiais militares.

Após informações de um veículo com registro de roubo transitando na rodovia, a PM localizou e tentou realizar a abordagem. Neste momento, os ocupantes do carro confrontaram os policiais, sacando uma arma de fogo e disparando contra eles, que revidaram a agressão.

O jovem de 19 anos, natural do Ceará, com passagens policiais por diversos crimes, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um revólver calibre 380 foi apreendido junto a ele.

O segundo suspeito, o adolescente, natural de Santa Catarina, também com passagens policiais por diversos crimes, foi atingido por tiros e encaminhado ao hospital para atendimento médico.

O terceiro envolvido, também natural de SC e com passagens policiais por diversos crimes, nada sofreu e foi detido. Nenhum policial ficou ferido na ação. O veículo foi recuperado.

