A semana em Brusque e região começou sob a influência da umidade marítima, condição que promete continuar a influenciar o tempo nesta terça-feira, 15.

O atual sistema meteorológico, ativo no momento, sinaliza afetar não apenas a cidade, mas também as demais áreas localizadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Em termos práticos, isso significa um cenário com variação de nuvens, dificultando as aberturas mais prolongadas de sol.

Diante disso, quem tem atividades ao ar livre programadas deve permanecer atento, pois há risco de garoa ou chuvisco isolado, sem horário definido para ocorrer.

O meteorologista Leandro Puchalski traz um boletim detalhado explicando as expectativas em relação ao padrão climático, incluindo também o decorrer da semana.

Acompanhe a nota emitida pelo profissional, então disponível logo após a foto.

O tempo na terça-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Iniciamos o boletim com as condições climáticas esperadas para esta terça-feira em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Para aqueles com atividades externas programadas, é recomendável ficar atento, pois a umidade vinda do mar tende a intensificar a nebulosidade, impedindo períodos prolongados de sol.

Com isso, o risco de chuviscos ou garoa isolada persiste, sem horários definidos, tornando essencial a vigilância constante para evitar contratempos.

Sem uma exposição solar significativa, as temperaturas devem se manter em um padrão agradável, com máximas da tarde variando entre 23°C e 25°C.

O tempo na semana

Avançando nas projeções para a sequência da semana, a umidade marítima perde força já na quarta-feira, quando são esperadas mais aberturas de sol.

Nesse dia, o risco de chuva diminui consideravelmente.

Isso deve resultar em um aquecimento mais expressivo, com temperaturas podendo se aproximar dos 30°C.

Este panorama predominantemente estável se estende também para a quinta-feira, sinalizando assim, apresentar também condições meteorológicas favoráveis às práticas externas.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria de hoje, o foco passa a ser o monitoramento das condições climáticas registradas na madrugada desta terça-feira no Vale do Itajaí-Mirim, com dados fornecidos pela rede Groh Estações.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas observadas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho.

Além disso, a apuração exibe os locais e volumes de chuva registrados entre o período de meia-noite e primeiras horas do dia, indicados em azul.

Fotos dos leitores

Para finalizar, não deixe de conferir as maravilhosas fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem captura a essência de como esta terça-feira começou em cada um dos lugares mencionados nas legendas.

Desfrute dessas inspiradoras cenas e deixe-se levar pela beleza de cada detalhe.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 9

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

