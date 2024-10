Mulher com mandado de prisão ativo é presa no Centro de Brusque

Uma mulher de 34 anos, que tinha mandado de prisão ativo pelo crime de furto, foi presa na noite desta segunda-feira, 14, no Centro de Brusque.

A prisão aconteceu por volta de 19h40. Os policiais foram até o local, na rua Doutor Penido, após receber informações de que ela estava no local.

O crime foi cometido na Comarca de Brusque. Ela foi localizada nas proximidades do Albergue Municipal, sendo detida e conduzida ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí para as providências cabíveis.

