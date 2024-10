Unimed Brusque renova parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer

A Unimed Brusque renovou a parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer das cidades de Brusque, Canelinha, Nova Trento e São João Batista. A parceria entre as instituições já beneficiou mais de 1,5 mil mulheres, em 19 anos.

Unimed realiza anualmente a doação de exames de mamografia para cerca de 150 mulheres atendidas pela Rede Feminina destas cidades. A iniciativa faz parte de uma série de ações que a cooperativa realiza para a conscientização do câncer de mama durante todo o ano, e que são intensificadas no mês do Outubro Rosa.

Participaram do momento a presidente da Rede Feminina de Brusque, Miriam Evangelista Ribeiro; a vice-presidente da Rede de Canelinha, Maria de Lúcia Giacomossi Duarte; a presidente da Rede de Nova Trento, Dorotea Angela Cadorin, e a presidente da Rede de São João Batista, Hélia de Sousa Steil. A Unimed Brusque foi representada pelos diretores Charles Machado, Cláudio dos Santos e Mauro Cesar Flores, além do gerente geral, Guilherme Gamba, e a gerente comercial e de relacionamento, Camila Dezideiro Sartori.

Para Silvana Mara H. Miguel, do setor de responsabilidade social da Unimed Brusque, a parceria vem concretizar o comprometimento que a cooperativa tem com a comunidade. “Nós temos uma atuação muito forte nas questões sociais e ambientais. Este compromisso nos permite atuar ativamente em ações como esta com a Rede Feminina e impactar a vida de tantas mulheres”.

